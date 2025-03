La nueva cónsul de Francia: «En París te insultan si te tomas la conducción con la calma que se hace en Sevilla»

A Marjorie Vanbaelinghem, nueva cónsul general de Francia en Sevilla, le apetecía conocer en profundidad la capital andaluza, que visitó por primera vez hace diez años pero en la que nunca ha vivido. Conoció a su marido, natural de la localidad de Montilla, fuera ... de España hace diez años y tiene con él un hijo de 8, que es francoespañol. Vanbaelinghem se crio en Marsella y quizá de ahí provenga su especial sintonía cultural con el sur de España. Catedrática de Ciencias Políticas y diplomática, hizo un doctorado en Historia del Arte y gestionó asuntos culturales en la Embajada de Francia en España. En el Ministerio de Asuntos Exteriores era analista de geopolítica y defensa, su especialidad.

-¿Se le ha pegado algo ya de los sevillanos?

-Creo que hablo mucho más desde que estoy en Sevilla, pero ya venía con potencial en este campo por ser de Marsella y tener un marido andaluz. Ahora estoy sin inhibición y casi sin freno. Se me está pegando también el dejar pasar a la gente y tomarme las cosas con más calma. Viniendo para esta entrevista, me encontré con una calle cortada y vi que la gente se tomaba el atasco con mucha calma. No valoran tanto el tiempo como en Francia. Y creo que yo también me tomo ahora estas cosas con más calma. Estoy desarrollando esa paciencia. En París te insultan si tomas la conducción con esa calma o si alguien en la cola del supermercado se pone a hablar con el dependiente. Esto en París sería insoportable pero aquí esto pasa con cierta frecuencia y yo aprovecho esas conversaciones para aprender cosas

-¿En París hay otro concepto diferente del tiempo?

-Sí, aquí hay un concepto más de disfrute. El sevillano está más abierto a posibilidades, de encuentros. Eso es algo que estoy aprendiendo y espero seguir aprendiendo. Para mí esto es parte del encanto de Sevilla y muchos franceses lo valoran. Esto también tiene que ver con la forma de las calles, que no son rectas y a veces das una vuelta y vuelves al punto inicial. En París todo es más recto. Allí la gente coge el google maps y aquí es mejor dejarse llevar. Y es lo que hace mucha gente.

-¿Se ha dado cuenta de que el sevillano se siente el centro del mundo?

-Sí, ya me he dado cuenta. Y me voy a acostumbrar a eso. Creo que Francia y España tienen una gran relación pero creo que pueden hacer aún más cosas juntas y, en especial, con Sevilla y el resto de Andalucía.