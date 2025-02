San Hermenegildo empezará las obras sin que aún se haya decidido su uso

Una nueva piel para la fachada... por determinar

En los años 80 se eliminaron completamente los revestimientos originales de la fachada y no queda nada de la piel original que tuvo San Hermenegildo. No obstante, el proyecto de restauración contempla un estudio histórico y documental que arroje luz sobre cómo fueron aquellos acabados desaparecidos para realizar, a partir de ahí, una propuesta cromática de la que se informará a la Comisión de Patrimonio. La intención es que sea más cercana a la tradición barroca -morteros de cal y jabelgas en tonos almagras y ocres- pero que no altere radicalmente la imagen que los sevillanos tienen del inmueble. Esto mismo se hizo con el arco de la Macarena. En este caso, la imagen en blanco puro no es la tradicional, aunque está «consolidada» según el proyecto, que aclara que «el cemento y la pintura plástica que se ha utilizado no es la adecuada ni conveniente para la transpiración de los muros». Existen fotografías de mediados del siglo XX los que se observa la fachada en un tono que no es blanco, sino más ocre.