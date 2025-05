La nueva canción inédita de Antoñito Molina a Sevilla: «Las penas se cantan rezando al Gran Poder y a la Macarena»

El cantante Antoñito Molina ha sorprendido a todos los presentes en la gala de entrega de Medallas de Sevilla 2025 con el estreno de una canción que lleva por nombre 'Sevilla', elaborada de su puño y letra. El artista ha interpretado en directo para todos los asistentes este tema inédito que ha cantado tanto solo acompañado por un piano.

«Se puede nacer en cualquier parte del mundo, se puede viajar por cualquier parte del mundo, pero el día que uno pone un pie en Sevilla te enamoras para toda la vida», señalaba antes de interpretar la esperada canción para la ciudad.

Entraba el piano y ya se palpaba la esencia del gaditano con los primeros sones que abría con un «Cuando te miro sonríen mis ojos, me falta el tiempo, me sobra hasta el aire, quien me conoce lo sabe...». «Tú eres abrazo para toda la vida... Eres parte del mundo, aunque en el mundo tú seas mundo aparte...».

En la canción se incluyen alusiones a las imágenes más veneradas de la ciudad como el Gran Poder o la Virgen Macarena. «Que me perdone quien pueda... Aquí la vida se vive bailando, las penas se cantan rezando al Gran Poder y a la Macarena. Para nacer y vivir y si algún día tengo que irme, volverme para morir, a la verita del río que sabe los besos que nunca te di y los secretos me guarda...».

Ese color especial, el sabor de Triana, la magia... «Ya lo dijeron mil veces, tiene un color especial, una magia diferente, será siempre la esperanza que lleva Triana cuando cruzo el puente. Quiero morirme en Sevilla, para vivir para siempre...».

«Para vivir para siempre, para nacer y vivir y si algún día tengo que irme, volverme para morir a la verita del río que sabe los besos que nunca te di y los secretos me guarda... Ya lo dijeron mil veces». El aplauso de los asistentes y premiados no se hizo esperar tras este emotivo homenaje a la capital hispalense. «Sevilla siempre en el corazón de este gaditano por donde quiera que vaya», remataba al final.

Tras la interpretación ha saludo a algunos de los premiados incluido el presentador Manu Sánchez que ha sacado uno de sus chistes al momento: «Antonio es más cumplido que un luto, hay que cambiar ese final, has dicho que quieres morir en Sevilla, yo he estado a punto y no es para tanto», bromeaba.

