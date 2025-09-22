Nueva agresión a una facultativa sanitaria en el centro de salud de Pino Montano B La madre de un menor al que asistía en la consulta le habría agarrado del pelo y amenazado de muert

El Sindicato Médico de Sevilla ha denunciado este lunes una agresión sufrida este pasado domingo por una facultativa en el Centro de Salud Pino Montano B, que se encontraba realizando una guardia en el centro.

Los hechos se produjeron cuando tres personas acudieron con un menor exigiendo la prescripción de un antibiótico para adultos. La madre, tras entrar en la consulta, mostró una actitud hostil desde el primer momento: escupió un chicle en el suelo y, en varias ocasiones y en tono desafiante, reclamó la receta del medicamento, según el sindicato.

La doctora, tras valorar al niño y no hallar patología alguna, explicó que no había motivo clínico para indicar antibióticos. La respuesta de la madre fue «proferir amenazas de muerte« hasta en tres ocasiones. «¡Como no recetes el antibiótico, te mato… de aquí no sales!»—, señala el sindicato que dijo, llegando a impedir la salida de la médica, a la que agarró del pelo cuando intentaba salir por la puerta trasera.

Los enfermeros de la consulta contigua acudieron en su ayuda y, finalmente, «fue necesaria la intervención de más de nueve agentes de la Policía Local para controlar la situación y lograr que estas personas abandonaran el centro».

La facultativa sufrió una crisis de ansiedad que requirió asistencia inmediata. A pesar de ello, la profesional está dispuesta a interponer denuncia, lo que supone un acto de valentía considerando el contexto actual, según el sindicato.

Más temas:

sucesos

salud

Sanidad