Suscríbete a
ABC Premium

la opinión de adriano

Entre normas

Cada ciudad tiene una estrategia distinta con respecto a la proliferación de 'pisos para turistas'.

Adriano

Adriano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Poner barreras al cada vez más extenso campo de la vivienda de alquiler turístico es un trabajo hercúleo. El galimatías de normas, competencias, intereses y circunstancias que rodean a este negocio ofrece la paradoja de que, a pesar de las normas específicas creadas al efecto, cada ciudad tiene una estrategia distinta con respecto a la proliferación de 'pisos para turistas'. A veces, por mucho que te propongas cortar de raíz el problema, siempre hay una norma estatal, regional o local que ampara al solicitante de licencia. Parar más de un centenar no habrá sido tarea fácil y me da en mi nariz de piedra que en el Ayuntamiento lamentan que no haya una norma más dura andaluza a la que poder apelar teniendo a mano la palangana de Pilatos.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app