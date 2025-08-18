la opinión de adriano
Entre normas
Cada ciudad tiene una estrategia distinta con respecto a la proliferación de 'pisos para turistas'.
Poner barreras al cada vez más extenso campo de la vivienda de alquiler turístico es un trabajo hercúleo. El galimatías de normas, competencias, intereses y circunstancias que rodean a este negocio ofrece la paradoja de que, a pesar de las normas específicas creadas al efecto, cada ciudad tiene una estrategia distinta con respecto a la proliferación de 'pisos para turistas'. A veces, por mucho que te propongas cortar de raíz el problema, siempre hay una norma estatal, regional o local que ampara al solicitante de licencia. Parar más de un centenar no habrá sido tarea fácil y me da en mi nariz de piedra que en el Ayuntamiento lamentan que no haya una norma más dura andaluza a la que poder apelar teniendo a mano la palangana de Pilatos.
