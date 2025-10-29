Se hace de noche en Sevilla a las 12 del mediodía

Las fuertes lluvias que están descargando de forma intensa desde esta madrugada en el oeste de Andalucía están dejando numerosas incidencias e imágenes impactantes en decenas de localidades que se están viendo afectadas por las mismas. Tanto por las riadas e inundaciones y los ríos ... que se están formando en calles y avenidas, también existen otros fenómenos meteorológicos bastante insólitos.

Precisamente, la capital hispalense se ha visto sorprendida por un acontecimiento inusual pero llamativo en torno a las 12.00 horas del mediodía, cuando todo el cielo se 'fundió' a color negro. Esto ocurre previamente cuando se va a dar una tormenta inminente.

Y efectivamente, tras cubrirse de esas nubes espesas y densas que dejaban los cielos muy oscuros impidiendo pasar la luz solar vino la tormenta y con ella unas lluvias incesantes acompañadas de algunos rayos y hasta truenos, que han caído de forma contundente en la ciudad. Tras ello, de forma progresiva se fue volviendo poco a poco a la normalidad con unos cielos bastantes encapotados, pero no tan oscuros como antes.

La situación continúa complicada en la capital hispalense ya que hasta las 21 horas de la tarde permanecerá activa la alerta naranja por fuertes lluvias, con unos acumulados que podrían llegar hasta los 50 litros en una hora.

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado el Plan Territorial de Emergencias para anticiparse a las incidencias que este temporal podría provocar en la capital hispalense, ya que se espera que las precipitaciones se prolonguen durante toda la jornada, acompañadas por fuertes rachas de viento y tormentas ocasionales.

En concreto, a primera hora de esta mañana se ha puesto en marcha este dispositivo en fase de preemergencia. Es decir, aquella en la que se advierte a todos los servicios municipales que estén en alerta ante un riesgo que puede llegar a ocasionar una situación de emergencia. En este sentido, desde el Consistorio hispalense se ha solicitado a estos recursos locales que estén preparados ante los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología por posible fenómenos adversos que pueden afectar a la ciudad a lo largo de toda la jornada.