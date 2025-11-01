Suscríbete a
La noche de Halloween en Sevilla se salda con un total de 225 sucesos gestionados desde el centro de control

Se han realizado 143 controles de alcoholemia que se han ido moviendo por distintos puntos de la ciudad en los que se han detectado 8 positivos

La Policía Nacional aplaca Halloween en una noche con mucho menos botellón e incidentes aislados

Ayuntamiento de Sevilla

S. L.

Sevilla

La noche de Halloween concluye sin incidencias graves gracias a la planificación y prevención llevada a cabo por el Ayuntamiento de Sevilla. Durante los días previos se han llevado a cabo numerosas inspecciones para que los establecimientos fuesen subsanando los defectos encontrados, el trabajo ... de monitorización a través de redes sociales ha permitido localizar fiestas irregulares, así como, puntos de concentración de jóvenes. Además las charlas preventivas a escolares por parte de los Agentes Tutores continúan concienciando a los más jóvenes.

