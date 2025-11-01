La noche de Halloween en Sevilla se salda con un total de 225 sucesos gestionados desde el centro de control

La noche de Halloween concluye sin incidencias graves gracias a la planificación y prevención llevada a cabo por el Ayuntamiento de Sevilla. Durante los días previos se han llevado a cabo numerosas inspecciones para que los establecimientos fuesen subsanando los defectos encontrados, el trabajo ... de monitorización a través de redes sociales ha permitido localizar fiestas irregulares, así como, puntos de concentración de jóvenes. Además las charlas preventivas a escolares por parte de los Agentes Tutores continúan concienciando a los más jóvenes.

Durante la noche se han gestionado un total de 225 sucesos desde el Centro de Control, la mayoría de ellos por ruidos y molestias, se han inspeccionado 15 establecimientos en los que se detecta que en general se han mejorado las condiciones de seguridad con respecto al año pasado y se ha producido 3 desalojos, 2 precintos y 1 clausura.

Además, se han realizado 143 controles de alcoholemia que se han ido moviendo por distintos puntos de la ciudad en los que se han detectado ocho positivos, cuatro de ellos con responsabilidad penal.

El delegado de Seguridad ciudadana, Ignacio Flores, ha explicado que «como en los dos años anteriores el refuerzo de seguridad ha funcionado con éxito. Entre las actuaciones, ha destacado el amplio dispositivo de ocio que se desplegó de manera preventiva en una decena de ubicaciones de la ciudad» ha añadido Flores.

El delegado ha destacado que «desde el Ayuntamiento queremos agradecer el gran trabajo y predisposición de los bomberos y policías locales que además, llega en una semana complicada en la que ambos cuerpos se han esforzado por restablecer la normalidad en la ciudad tras las intensas precipitaciones».