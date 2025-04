Los niños llenan los colegios y guarderías de Sevilla a pesar de no haber clases por el apagón

Hay muchos factores que sirven para evaluar si hay normalidad en una ciudad, pero uno fundamental es que los niños tengan colegio. Y eso es lo que está ocurriendo este martes en Sevilla después del apagón. Tras la jornada caótica del lunes, cuando los centros suspendieron la jornada desde el mediodía, y la confusión creada por el anuncio de la Junta de Andalucía y el posterior del Gobierno de España, hoy los niños llenan los centros escolares de la ciudad.

No habrá jornada lectiva como tal, según anunció Pedro Sánchez casi a la medianoche, pero los colegios permanecen abiertos para que los padres puedan dejar allí a sus hijos y no tengan que faltar a sus respectivos trabajos. Lógicamente, el tema de conversación en la puerta de todos los centros era el apagón, cómo se quedó todo el mundo sin conexión y hasta cuándo había estado cada uno incomunicado.

Pero lo importante es que los niños, prácticamente con normalidad, podrán seguir con su día a día, algo que estuvo en duda hasta última hora de la noche y que provocó que algunos padres se acostaran con unas noticias y se hayan levantado con otras. Y es que Juanma Moreno compareció en torno a las 20.30 horas para anunciar que la jornada lectiva se ejecutaría como cualquier otro día, es decir, con clase presencial. Pero unas horas después tuvo lugar la comparecencia de Pedro Sánchez, quien indicó que en algunos lugares, entre ellos Andalucía, se abrirían los centros pero no habría clases.

De este modo, los padres han podido dejar a los niños en los colegios para así ellos continuar con sus trabajos, de cara a que toda la actividad se recupere después de un lunes en el que muchas empresas mandaron a casa a sus empleados al no tener luz en sus respectivas instalaciones.

A esta hora de la mañana la asistencia en los centros es bastante alta, aunque no del 100%, ya que algunas familias han decidido quedarse en casa. Por lo demás, aunque no será una jornada lectiva, los alumnos han podido acudir a las instalaciones y lo único de lo que están avisando algunos centros es de que no hay seguridad de poder llevar a cabo el servicio de comedor, ya que las empresas dedicadas a ello no saben si contarán con los alimentos necesarios para todos los colegios.

Más temas:

Niños

Colegios

Sevilla

Padres