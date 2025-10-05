La 'niña del torreón' y otros enigmas de la Escuela de Arte Dramático de Sevilla

Sevilla, entre conventos, palacios y templos muy antiguos, no es hoy extraño que algunos de estos lugares arrastren consigo relatos de lo inexplicable. Uno de los escenarios donde más historias se han concentrado en los últimos años es la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), en la calle Pascual de Gayangos, un edificio del siglo XVIII que parece esconder algo más que un pasado académico.

La ESAD no solo es conocida por ser un semillero de grandes intérpretes, sino también por ser el epicentro de fenómenos extraños. Testimonios de alumnos, profesores y trabajadores del centro relatan sucesos inquietantes: ruidos inexplicables, puertas que se cierran solas, sombras que aparecen y desaparecen o bajadas súbitas de temperatura. ¿Se trata de leyendas urbanas alimentadas por la imaginación o hay algo más detrás de estas experiencias?

El edificio que hoy alberga la ESAD fue en origen un inmueble religioso, lo que podría explicar la persistencia de ciertas presencias. Posteriormente, bajo el impulso de Pablo de Olavide, se transformó en un centro dedicado a la formación dramática y la danza. Sin embargo, como recuerdan algunos investigadores, los lugares con huella espiritual suelen concentrar fenómenos de difícil explicación.

«Ese vestigio religioso parece seguir presente», comenta un antiguo alumno. «En la torre, donde antiguamente pudo haber un espacio de oración, se aparece con frecuencia la figura de una niña. Muchos la han visto cerca de una casita de juguete que se guarda allí, o escuchan susurros en el baño de esa planta».

Testimonios de lo inexplicable

Uno de los relatos más impactantes corresponde a un trabajador que, en plena pandemia, tomaba la temperatura a los que accedían al centro. Una tarde, asegura, se acercó una joven vestida con atuendo antiguo. Intentó medirle la temperatura, pero el termómetro no registró nada, como si aquella presencia no tuviera calor corporal.

Los baños parecen ser otro foco recurrente de actividad. Golpes en las puertas, voces susurrantes y pestillos que se cierran desde dentro sin que haya nadie. Una alumna narraba con nerviosismo cómo, en una ocasión, la puerta de un baño se cerró sola y, al mismo tiempo, la temperatura descendió bruscamente. «Me puse a temblar, no entendía lo que estaba pasando», confesaba.

Las aulas también guardan sus secretos. En la sala «Valle Inclán», donde se levanta un pequeño escenario, se oyen golpes tras el telón cuando no hay nadie. En la de «Lope de Rueda», las ventanas se abren inexplicablemente, incluso después de que alguien las cierre varias veces.

Entre todos los relatos, destaca el de la llamada «niña del torreón», figura que varios testigos dicen haber visto. Se trata de una sombra infantil que aparece en la parte más alta del edificio, lugar donde antiguamente pudo haber un espacio religioso. Un alumno recuerda: «Una vez, al cerrar la ESAD, vimos claramente a una niña dentro. Fuimos hacia ella, pero desapareció sin dejar rastro».

El misterio se amplía en la buhardilla –que he visitado en varias ocasiones-, un espacio que se utilizaba antiguamente en la vida conventual. Allí, un estudiante asegura haber visto movimiento humano cuando el lugar estaba vacío. «Fue un susto tremendo, no había nadie y, sin embargo, algo se movía dentro».

Investigación en la ESAD

Con tantos testimonios en la mano me decidí a adentrarme en la ESAD con un pequeño equipo de grabación y detectores electromagnéticos. En los pasillos, los aparatos registraron picos elevados de energía, aunque podrían deberse a interferencias tecnológicas.

Más revelador resultó el trabajo con grabadoras. En una de ellas, a los tres minutos y diecinueve segundos, se coló una voz que decía claramente: «La verdad». Nadie estaba presente en ese momento. Además, en los baños se produjo un descenso repentino de seis grados que coincidió con fuertes golpes en las paredes, sin que hubiera nadie en las habitaciones contiguas.

Las fotografías captadas durante la investigación también mostraron la presencia de orbes, esferas luminosas que algunos asocian con energías paranormales, aunque también podrían explicarse como partículas de polvo reflejando la luz del flash.

No todos los alumnos y trabajadores creen en estas historias. Algunos aseguran no haber experimentado nada inusual y piensan que las leyendas solo buscan asustar. Pero otros, en cambio, mantienen que la acumulación de experiencias apunta a algo más. «Yo vi una sombra moverse delante de mí en el torreón», relataba una estudiante. «No era un reflejo ni una persona, era un bulto oscuro que cruzó el pasillo».

El contraste de testimonios alimenta la incertidumbre: ¿se trata de fenómenos objetivos o de la sugestión provocada por el ambiente del edificio? La psicología ambiental recuerda que los lugares cargados de historia y simbolismo son terreno fértil para que la mente juegue con percepciones. Sin embargo, los registros obtenidos por García Bautista y las coincidencias de relatos sugieren que no todo puede explicarse como ilusión.

La ESAD de Sevilla, con su historia, su pasado religioso y sus actuales relatos, se ha convertido en un lugar donde lo académico convive con lo inexplicable. La figura de la niña –con lo inquietante que es el tema de los niños fantasmas-, los golpes en el escenario, las luces que se encienden y apagan solas y las bajadas súbitas de temperatura conforman un rompecabezas inquietante.

Quedan muchas preguntas sin respuesta: ¿quién fue esa niña que parece manifestarse en el torreón? ¿Son los fenómenos actuales un eco del pasado conventual del edificio? ¿O todo responde a la sugestión colectiva de quienes trabajan en un entorno cargado de simbolismo teatral?

Por ahora, la ESAD sigue siendo un escenario donde la realidad se confunde con la leyenda. Y, como en toda buena obra dramática, lo que permanece es el misterio.

