Los negocios asentados en la parcela de Emvisesa, clave en la investigación de la Guardia Civil

La parcela alquilada en 2016 a Olga Pérez Jiménez fue subarrendada a tres empresas que todavía siguen operando allí y que han estado salpicadas por varias polémicas con el Ayuntamiento

Una investigación por blanqueo de capitales puso a la UCO en la pista de la parcela del Higuerón

La parcela que investiga la UCO acoge actualmente tres negocios diferentes
La parcela que investiga la UCO acoge actualmente tres negocios diferentes

S.L.

La Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa) adjudicó en el año 2016 la concesión de la gestión de una parcela de uso terciario en el barrio de Pino Montano sobre la que la Justicia ha puesto sus miras. Dos agentes de la ... Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron la pasada semana en esta sede municipal para requisar toda la documentación vinculada con este expediente, en el que se podría haber incurrido en un supuesto trato de favor a la hora de asignar este alquiler de los terrenos a la particular Olga Pérez Jiménez, mujer del socialista Rafael Pineda, que hasta hace sólo unos días era el director del gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

