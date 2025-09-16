Los negocios asentados en la parcela de Emvisesa, clave en la investigación de la Guardia Civil

La Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa) adjudicó en el año 2016 la concesión de la gestión de una parcela de uso terciario en el barrio de Pino Montano sobre la que la Justicia ha puesto sus miras. Dos agentes de la ... Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron la pasada semana en esta sede municipal para requisar toda la documentación vinculada con este expediente, en el que se podría haber incurrido en un supuesto trato de favor a la hora de asignar este alquiler de los terrenos a la particular Olga Pérez Jiménez, mujer del socialista Rafael Pineda, que hasta hace sólo unos días era el director del gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Los agentes se llevaron todos los documentos relacionados con este asunto con el objetivo de elaborar un informe que ahora será puesto en manos del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla que es el que está al frente de esta causa. En el expediente se hace constar el arrendamiento de la parcela por parte de esta particular, que poco después constituyó la empresa Higuerón Real Estate, de la que es administradora única, y que fue la que firmó el 8 de febrero de 2017 con Emvisesa el contrato de alquiler de estos suelos a cambio de un canon anual de 108.000 euros (IVA excluido) durante el periodo de 40 años por el que se adjudicó la concesión.

Pérez Jiménez subarrendó con posterioridad esta parcela a otras tres empresas, que comenzaron a desarrollar en la misma actividades tan diversas como la apertura de dos restaurantes de comida rápida y una estación de servicio, negocios que a día de hoy continúan abiertos. En concreto, la firma Megafood instaló una franquicia de Burger King y, por otro lado, Higuerón Restauración, empresa que pertenece a la propia inquilina, abrió un KFC. Finalmente, Petronieves puso en marcha una gasolinera a menos de 50 metros de las viviendas de la calle Estrella Vega, lo que provocó las quejas de los vecinos y la presentación de varias denuncias para intentar evitar que la estación de servicio se estableciera allí, algo que finalmente no consiguieron.

Casi una década después de que se firmara aquella concesión, los dos agentes de la UCO han requisado toda la información relativa a aquel concurso público y la investigación se centra en conocer si se produjo un supuesto trato de favor en la adjudicación del mismo, dado el estrecho vínculo entre la inquilina y el PSOE. De hecho, su marido ocupó varios puestos de responsabilidad en el Ayuntamiento de Sevilla, en el que llegó a ser concejal del PSOE durante los años en los que Alfredo Sánchez Monteseirín estuvo al frente de la Alcaldía y, posteriormente, asumió el cargo de gerente de Lipasam.