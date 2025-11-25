Suscríbete a
Las Naves de Calatrava serán la nueva sede de los antidisturbios de la Policía Local de Sevilla

La nueva Unidad de Intervención se estrenará en el primer trimestre de 2026, contará con 30 agentes y tendrá escudos, cascos y vehículos especiales

Un coche de la Policía Local de Sevilla junto a la entrada a las Naves de Calatrava
Un coche de la Policía Local de Sevilla junto a la entrada a las Naves de Calatrava VÍCTOR RODRÍGUEZ
Mario Daza

Una de las principales apuestas que comprometió el gobierno de José Luis Sanz para mejorar el servicio de la Policía Local de Sevilla fue la creación de una Unidad de Intervención que permitiera a los agentes afrontar con todas las garantías posibles algunos de ... los operativos más conflictivos. Ayer, en el discurso que pronunció en Fibes con motivo de la celebración del patrón de los agentes, el alcalde puso al fin una fecha definitiva para que esta especie de antidisturbios empiecen a ejercer su labor. Después de varias propuestas que luego no se concretaron, el estreno de este equipo llegará en el primer trimestre de 2026, coincidiendo con las fiestas de la primavera de la capital hispalense en las que trabajo del Cuerpo se multiplica exponencialmente.

