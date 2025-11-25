Las Naves de Calatrava serán la nueva sede de los antidisturbios de la Policía Local de Sevilla

Una de las principales apuestas que comprometió el gobierno de José Luis Sanz para mejorar el servicio de la Policía Local de Sevilla fue la creación de una Unidad de Intervención que permitiera a los agentes afrontar con todas las garantías posibles algunos de ... los operativos más conflictivos. Ayer, en el discurso que pronunció en Fibes con motivo de la celebración del patrón de los agentes, el alcalde puso al fin una fecha definitiva para que esta especie de antidisturbios empiecen a ejercer su labor. Después de varias propuestas que luego no se concretaron, el estreno de este equipo llegará en el primer trimestre de 2026, coincidiendo con las fiestas de la primavera de la capital hispalense en las que trabajo del Cuerpo se multiplica exponencialmente.

«Nos va a permitir contar con un plus de seguridad, ofrecer un inestimable apoyo al resto de la plantilla y dar respuesta a una petición histórica», dijo el alcalde durante sus palabras de apertura del Día de la Policía. Pero también quiso ofrecer algunos detalles que marcarán el funcionamiento de la nueva unidad, como la ubicación exacta que ocuparán en el mapa de la ciudad. El Ayuntamiento de Sevilla quiere que estén lo más cerca posible de aquellas zonas en las que su presencia será más necesaria y, por ello, se ha elegido el Centro de la capital hispalense como punto de consenso para que tengan su sede. Sanz no quiso concretar el espacio exacto, aunque fuentes policiales han confirmado a ABC de Sevilla que el edificio elegido son las naves de danza de la calle Calatrava. De hecho, el espacio se encuentra actualmente equipado para poder acoger a los nuevos agentes.

Este inmueble del Casco Antiguo fueron la sede del Ballet Flamenco de Andalucía entre 1990 y 2020, y el anterior gobierno municipal del PSOE ya anunció en su momento que se destinaría a un Centro de Creación para la Danza. Sin embargo, a finales del pasado año, el ejecutivo de José Luis Sanz decidió adscribirlo al servicio de la Policía Local para instalar en él una de las unidades del Cuerpo, sin que se llegara a concretar exactamente cuál iba a ser la ocupación definitiva del espacio. Aquella decisión provocó ciertos receles en el sector cultural, que acusaron al alcalde de dejarles sin el que consideraban que era uno de los proyectos más ambiciosos de su materia. De hecho, ante las críticas que se produjeron en aquel momento, desde el ejecutivo municipal se anunció la búsqueda de una alternativa especial para acoger este proyecto de danza, planteándose entre otras la opción de la Fábrica de Artillería, que cuenta con una dimensión más que suficiente para ser un centro polivalente con varios usos.

Operativos cronificados

Ahora, y según el anuncio realizado por el alcalde, en el primer trimestre de 2026 las Naves de Calatrava se convertirán la sede de los antidisturbios de la Policía Local de Sevilla. Una Unidad de Intervención que va a contar con un total de 30 agentes disponibles, entre los que habrá cuatro Oficiales y un Inspector que será el que asuma la dirección de este equipo. Con su puesta en marcha, José Luis Sanz considera que se creará un servicio de «élite». De hecho, la intención es que actúe principalmente en algunos problemas que están cronificados en la capital hispalense, como pueden ser el botellón, los altercados relacionados con los partidos de fútbol, el cierre nocturno de los locales de ocio, las fiestas callejeras en las zonas más desfavorecidas de la ciudad, las habituales intervenciones en los entornos más conflictivos e incluso en el caso de los delitos de violencia de género.

Esto implicará que no pueda ser cualquier agente quien finalmente pase a formar parte de esta nueva unidad, ya que requerirán de unas condiciones muy específicas para ello. En este sentido, el alcalde ha anunciado que se va a poner en marcha «un proceso selectivo muy riguroso» del que formarán parte todos los efectivos actuales de la plantilla que quieran formar parte de estos antidisturbios. Además., una vez que empiecen a ejercer su labor van a estar recibiendo formación de manera continua para estar preparados ante los operativos a los que tengan que hacer frente. Además, el jefe de la Policía Local, Antonio Luis Moreno, explicó también que contarán con un equipamiento y unos materiales específicos para desarrollar su labor. Así, se les procurarán unos escudos, cascos «con gran preservación de golpes» y unos vehículos todoterreno «equipados para acceder a cualquier sitio».