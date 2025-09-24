Suscríbete a
Myriam Seco, arqueóloga sevillana: «Los Reyes mostraron un interés increíble por los trabajos que estamos haciendo en Egipto»

La egiptóloga hace referencia a los hallazgos del proyecto de excavación del templo fúnebre del faraón Tutmosis III, del siglo XV antes de Cristo

Los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, observan junto a Myriam Seco un óstraca del yacimiento arqueológico de la tumba de Tutmosis III
Los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, observan junto a Myriam Seco un óstraca del yacimiento arqueológico de la tumba de Tutmosis III
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

La ciudad de Luxor, en el Valle de los Reyes de Egipto, fue la última parada conocida del viaje institucional que los Reyes realizaron el pasado fin de semana con la intención de servir como mediadores, ante el presidente egipcio, Abdelfatah Al Sisi, ... en sus aspiraciones por alcanzar un alto en fuego en la Franja de Gaza. A este punto del país de las pirámides dedica su vida una de las arqueólogas más conocidas de Sevilla, la egiptóloga Myriam Seco, cuya línea de investigación viene a arrojar luz sobre el yacimiento arqueológico de la tumba del faraón Tutmosis III y todo lo que ha ido contando la tierra de su historia en los últimos 17 años.

