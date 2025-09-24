Myriam Seco, arqueóloga sevillana: «Los Reyes mostraron un interés increíble por los trabajos que estamos haciendo en Egipto»

La ciudad de Luxor, en el Valle de los Reyes de Egipto, fue la última parada conocida del viaje institucional que los Reyes realizaron el pasado fin de semana con la intención de servir como mediadores, ante el presidente egipcio, Abdelfatah Al Sisi, ... en sus aspiraciones por alcanzar un alto en fuego en la Franja de Gaza. A este punto del país de las pirámides dedica su vida una de las arqueólogas más conocidas de Sevilla, la egiptóloga Myriam Seco, cuya línea de investigación viene a arrojar luz sobre el yacimiento arqueológico de la tumba del faraón Tutmosis III y todo lo que ha ido contando la tierra de su historia en los últimos 17 años.

«La visita de los Reyes fue genial, tanto uno como el otro estuvieron muy interesados», afirma Seco a ABC de Sevilla. «Los Reyes mostraron un interés increíble por los trabajos que estamos haciendo en las misiones arqueológicas españolas». Al ver el yacimiento de Tutmosis III, de grandes dimensiones, y obreros trabajando, los monarcas «se pudieron hacer muy bien la idea de cómo se trabaja en Luxor en una misión arqueológica», sostiene esta profesora del departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla.

Comenta la doctora que la reina Letizia quiso conocer cómo nació este proyecto arqueológico allá por 2008. «Mostró interés en cómo trabajan los obreros, se acercó a uno de ellos para hablar con él. Me preguntó que qué tipo de formación tenían. Le dije que son generaciones que han trabajado en el mundo de la arqueología, que aunque no tengan estudios tienen la práctica de la materia desde hace años y han acabado aquí. Los obreros que tenemos podrían ser los nietos que trabajaron Howard Carter en el hallazgo de Tutankamón», expresa la directora del proyecto, que acaba de recibir el premio Roma de la Universidad Pablo de Olavide donde ha sido reconocida su labor investigadora.

Momento exacto en el que la Reina Letizia acude a un obrero que trabaja en el templo funerario, en presencia de Felipe VI y Myriam Seco, a la derecha del Rey Casa Real

Abundó Seco que a los reyes les llamó mucho la atención que se hayan plantado unas perseas, unos árboles en el segundo templo del templo patio. «Hicimos una investigación para encontrar hojas secas de árboles que tienen más de 3.500 años. Se han conservado hojas secas y parte de estas raíces. Hicimos un estudio y se trataba de un árbol egipcio llamado persea para poner nuevas preseas en los ocho alcorques», desliza. Cuestionada por este periódico qué era el curioso material que poseía en la imagen que ilustra en la parte alta esta entrevista, la egiptóloga sevillana revela que es una óstraca, una pieza que servía de medio de comunicación.

Papiros y óstracas

«Encontramos en el templo un edificio administrativo del templo. Ahí encontramos parte del archivo. Allí hay papiros y óstracas. Hay una colección de 350 y están escritos en hierático. Te ponen informaciones de cómo funcionaban el templo. Les enseñé uno de cómo el capataz de la reina Hatshepsut pidió obreros especializados de un templo a otro», desgrana. Reconoce que ahí se mostró muy interesado también Felipe VI. «Luego tenemos otro óstraca con tres citas para hacer los adobes con limón. El templo tiene el muro perimetral de adobe. Las casas de los sacerdotes y los talleres de los trabajadores son de adobe. Encontramos la receta de tres tipos de adobe», enumera Seco.

Valora positivamente la arqueóloga sevillana el «respaldo institucional» que supone que los Reyes de España se hayan interesado en sus avances respecto a todo lo que rodea la tumba de Tutmosis III, uno de los faraones más importantes de la historia de Egipto. «Esto es clave para que de aquí puedan surgir nuevas financiaciones. Justo acabo de recibir el premio Roma; desde hace 17 años doy clases y vengo mucho a Sevilla. Estoy muy contenta por poder transmitir todo lo que he aprendido a las futuras generaciones», asegura. Ya está de vuelta en El Cairo para seguir buscando nuevas respuestas en la arena.