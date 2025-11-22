Suscríbete a
Musicoterapia, la innovadora terapia que ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes en Sevilla

La asociación Avanzamos juntos celebra desde este viernes las II jornadas sobre esta terapia hospitalaria, que se prolongarán hasta el sábado

Doce ponentes de siete hospitales participan en en el curso de medicamentos organizado por el Virgen del Rocío

Los ponentes de la mesa inaugural de las II jornadas de musicoterapia hospitalaria Avanzamos juntos
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Sanar o al menos aliviar con música es posible, científica, técnica y emocionalmente. Es lo que pretenden desde la asociación hispalense Avanzamos juntos, que lleva en funcionamiento desde el año 2021 y ha organizado las II jornadas de musicoterapia hospitalaria, con el fin de ... promover en esta segunda edición la importancia demostrada que tiene cualquier tipo de música sobre cualquier tipo de paciente con independencia de la patología que sufra.

