Musicoterapia, la innovadora terapia que ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes en Sevilla

Sanar o al menos aliviar con música es posible, científica, técnica y emocionalmente. Es lo que pretenden desde la asociación hispalense Avanzamos juntos, que lleva en funcionamiento desde el año 2021 y ha organizado las II jornadas de musicoterapia hospitalaria, con el fin de ... promover en esta segunda edición la importancia demostrada que tiene cualquier tipo de música sobre cualquier tipo de paciente con independencia de la patología que sufra.

El Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla ha albergado este viernes por la tarde esta cita en la que los profesionales y la propia música se dan la mano con el fin de influir, como se ha probado fehacientemente en numerosas ocasiones, positivamente a través de terapias musicales sobre los pacientes. Avanzamos juntos sigue caminando con destino a la inclusión gracias a la participación activa en hospitales hispalenses que son toda una referencia en esta y otras materias, como son el Virgen del Rocío y el Virgen Macarena. Las jornadas cuentan con un fin benéfico y hay una página web habilitada en la que se puede colaborar económicamente: www.asociacionavanzamosjuntos.org.

Así, en el acto de inauguración oficial estuvieron el presidente del colegio de médicos, Alfonso Carmona, el jefe de unidad de quemados del HUV Francisco David Rodríguez, el médico adjunto de Emergencias del Virgen Macarena, Javier Gutiérrez; y la presidenta de la asociación Avanzamos juntos, Gabriela Rodríguez. No pudieron estar ni la gerente del Virgen del Rocío, Nieves Romero ni el gerente del Virgen Macarena, Miguel Ángel Colmenero. En su intervención, la presidenta de Avanzamos juntos remarcó que la musicoterapia «no es entretenimiento«, afianzaba. «Es intervenir a las personas y lo demostraremos con hechos: con profesionales y pacientes que entienden cómo la música les ayudó en un momento en el que demostramos vulnerabilidad», sostenía.

Público asistente el pasado viernes a las jornadas sobre musicoterapia en el Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla Avanzamos juntos

Integrando la música en el día a día de quienes más la necesitan

Por su lado, fue como referente nacional de la musicoterapia la doctora María Montserrat la encargada de abrir el abanico de conferencias con un enfoque no-farmacológico desde su postura. En apenas media hora, la doctora Montserrat indagó en los grandes conceptos que rodean a la musicoterapia y aplaudió la humanización que deben tener los sanitarios sin excepción. «Hay que saber cómo entrar en un mundo multidisciplinar, e integrar la musicoterapia en el mundo de la salud», reseñaba la especialista. «Cuando activamos la música activamos también un ritmo y eso va ligado a la respiración y el ritmo cardíaco», añadía la terapeuta, convencida del arma tan poderosa que representa lo musical para quien tiene una enfermedad.

Todos los presentes mostraron su compromiso para con esta iniciativa humanística que también cuenta con espacios de networking, pintura, una rifa benéfica y hasta un concierto: el del guitarrista El Perla y el reumatólogo Miguel Ángel Caracuel, que pintó un cuadro al compás de dicha guitarra antes del gran sorteo. Está previsto que este sábado concluyan estas jornadas en las que se abordará cómo cuidar al cuidador, el modelo recuperación de musicoterapia en salud mental, la afinación de la sensibilidad y varias mesas redondas de pacientes y sus familiares con diversas experiencias de intervención en musicoterapia, así que como un simposio antes del concierto de clausura, que será cuando serán entregados los certificados.