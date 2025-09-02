Museo Vascongadas

Con la calle Vascongadas se pueden hacer tres cosas: arrasarla y convertirla en solar, arreglarla, o dejarla tal cual para que las generaciones futuras sepan del nivel de degeneración que hemos consentido. El Ayuntamiento ha elegido la segunda, la más difícil. El doble quiebro de la parte chunga de Vascongadas son pintadas y okupas. No dudo de que las pintadas serán algún día catalogadas de interés cultural, pero sin necesidad de entrar en el debate artístico, representan, como la okupación, un paradigma del desprecio a la propiedad privada que se está normalizando poco a poco gracias a una impunidad que no para de degradarnos como sociedad. Por eso, creo que como museo de los horrores, Vascongadas sería un acierto.

Ver comentarios (0) Reportar un error