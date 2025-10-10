Suscríbete a
El museo dedicado a la Casa de la Contratación pondrá en valor el papel histórico del Alcázar en el comercio con las Indias

La musealización de la Sala de los Abanicos cuenta con un presupuesto máximo de 48.400 euros del Ayuntamiento de Sevilla

Consejo consultivo el Alcázar, en septiembre
S. L.

El Real Alcázar de Sevilla informa este viernes que ha iniciado el proceso de contratación para la musealización de la Sala de los Abanicos, con un presupuesto máximo de 48.400 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cinco meses.

En este ... sentido, el delegado de Hacienda, Juan Bueno ha informado que «el contrato contempla la redacción, ejecución y supervisión integral del proyecto museográfico y museológico destinado a convertir esta estancia en un espacio de exposición permanente e interpretativa dedicado a la Casa de la Contratación de Indias, con el objetivo de poner en valor la relevancia histórica y patrimonial del Real Alcázar en el contexto del comercio marítimo entre los siglos XVI y XVIII».

