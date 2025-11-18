Suscríbete a
Muere a los 85 años Álvaro Domecq Romero, rejoneador y ganadero de Torrestrella

Muñoz 'olvida' su papel en la parcela del Higuerón y sólo preguntará al alcalde en el Pleno por la venta

CASO PINEDA

El portavoz de los socialistas interpelará mañana a José Luis Sanz sobre los criterios que motivaron la enajenación de los terrenos de Pino Montano a la mujer de su compañero Rafael Pineda

La opinión de Adriano: Monopoly marcado

El PSOE bajó un 40% el valor de la parcela de Higuerón justo antes de alquilarla a Rafael Pineda

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, en un Pleno del Ayuntamiento
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, en un Pleno del Ayuntamiento JUAN FLORES

Mario Daza y Jesús Díaz

La causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla sobre un supuesto trato de favores en el proceso de adjudicación de la concesión municipal sobre la parcela del Higuerón Norte a la mujer del socialista Rafael Pineda llegará mañana al ... Pleno del Ayuntamiento de Sevilla. El grupo municipal del PSOE ha registrado una pregunta al alcalde José Luis Sanz en la que le interpela por la operación de venta de estos terrenos en el barrio de Pino Montano que llevó a cabo el actual gobierno municipal en el mes de septiembre del año 2024. Una compra que materializó la propia Olga Pérez Jiménez, mujer del ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, por 1,77 millones de euros para poco después, como averiguó la UCO, venderla por más del doble para obtener un amplio beneficio.

