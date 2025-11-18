Muñoz 'olvida' su papel en la parcela del Higuerón y sólo preguntará al alcalde en el Pleno por la venta

La causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla sobre un supuesto trato de favores en el proceso de adjudicación de la concesión municipal sobre la parcela del Higuerón Norte a la mujer del socialista Rafael Pineda llegará mañana al ... Pleno del Ayuntamiento de Sevilla. El grupo municipal del PSOE ha registrado una pregunta al alcalde José Luis Sanz en la que le interpela por la operación de venta de estos terrenos en el barrio de Pino Montano que llevó a cabo el actual gobierno municipal en el mes de septiembre del año 2024. Una compra que materializó la propia Olga Pérez Jiménez, mujer del ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, por 1,77 millones de euros para poco después, como averiguó la UCO, venderla por más del doble para obtener un amplio beneficio.

En total, la propietaria de la empresa Higuerón Real Estate, que era quien gestionaba el uso de estos terrenos de más de 10.000 metros cuadrados desde que le fue adjudicada la concesión de la parcela en febrero de 2017, obtuvo un beneficio de 2,2 millones del que no sólo resultaron beneficiados Rafael Pineda y Olga Pérez, sino también otras cinco personas que también participaron de una forma u otra en el negocio. Ahora, el grupo municipal del PSOE quiere saber por qué el gobierno de José Luis Sanz acordó sacar a la venta estos suelos en noviembre de 2023 con una reducción de su valor que, según los socialista, era un 26,4 por ciento más bajo que la licitación anterior. Esto supone, tal y como indica Muñoz en la exposición de motivos de la cuestión que ha registrado, un descenso de «más de 500.000 euros sobre una valoración previa cercana a los dos millones».

Para plantear esta teoría, los socialistas se basan en el precio por el que se tasó la parcela en el año 2016, justo antes de que se publicara la licitación para el arrendamiento de los terrenos a la que sólo concurrió la mujer de Rafael Pineda. Entonces, la comisión ejecutiva de Emvisesa determinó que el precio de estos suelos del Higuerón era de 1,9 millones de euros, un 40% más bajo que la tasación que realizó el Ayuntamiento de Sevilla durante la época de Zoido al frente de la Alcaldía y sólo unos días antes de esta operación. Ese precio era clave, pues a partir de ahí se establecía el canon que debía pagar la adjudicataria (en este caso Olga Pérez Jiménez) durante los 40 años por los que le fueron concedidos los suelos y que se estableció en 108.000 euros. O lo que es lo mismo, 3.000 euros más de lo que preveía el pliego.

Ninguna de estas cuestiones, tampoco el papel que desempeñó en este asunto el propio Muñoz como vicepresidente de Emvisesa o como delegado de Urbanismo que concedió la licencia a Burger King y a la gasolinera que se instalaron en esta parcela, se incluyen en el desarrollo de la pregunta. Es más, el único asunto que parece interesarle al portavoz del PSOE, y así se recoge en el texto, es «¿cuáles fueron los criterios con los que el gobierno justifica la reducción del 26,4 por ciento en el precio de licitación de la parcela Q4 de Higuerón Norte?», sin mencionar el resto de antecedentes que sí merecieron la atención de la Guardia Civil en su investigación y que ahora se encuentran en pleno proceso judicial.