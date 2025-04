Muñoz, sin competencia como candidato del PSOE a la Alcaldía de Sevilla: «No hay indicios de que haya primarias»

El PSOE cierra filas con la candidatura de Antonio Muñoz a la Alcaldía de Sevilla. Si hace solo unas semanas el secretario general de los socialistas sevillanos, Javier Fernández, confirmaba la elección del actual portavoz en el Ayuntamiento para asumir este reto, esta mañana ha dejado entrever que no tendrá competencia dentro del partido de cara a alcanzar este objetivo. «No me ha llamado nadie ni me ha llegado ningún indicio de que alguien más se vaya a presentar a las primarias», ha afirmado el también presidente de la Diputación, que ha insistido en que Muñoz tiene su «apoyo político y personal» como candidato.

Fernández ha asegurado que «Muñoz está haciendo un buen trabajo, es un hombre sobrio, solvente, que tiene liderazgo, que tiene carisma y, por lo tanto, hay mucho sembrado. He hablado con él, está ilusionado, tiene ganas, quiere recuperar la Alcaldía de Sevilla», de modo que «mi apoyo personal y político lo tiene», ha destacado al respecto. Aún así, ha recordado que los estatutos del partido «están para cumplirlos» y que establecen que hay un proceso de primarias «cuando no estamos gobernando».

En este sentido, ha advertido de que «no estoy anunciando nada nuevo, y que nadie diga que Fernández indica a Antonio el camino de las primarias». El PSOE, ha añadido, tiene 9.000 militantes y que «se puede presentar a las primarias cualquier compañero que tenga ilusión y ganas». Sin embargo, ha insistido en la idea de que «no me ha llegado ningún indicio de que alguien más se vaya a presentar a este proceso». De hecho, «cuando tienes liderazgos con cierta consolidación, con bagaje y solvencia, una organización política que se precie no puede estar permanentemente replanteándose sus liderazgos porque normalmente eso suele salir mal».

Aun así, ha abundado el secretario de los socialistas sevillanos, «si hay alguna otra persona que quiere presentarse, abierto está para eso. Si decimos primaria, hacemos primaria. Si decimos democracia interna, hacemos democracia interna», ha concluido. «Las primarias no son buenas o malas en sí mismas».