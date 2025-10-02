Paralizan las obras de un edificio protegido en Sevilla en el que está previsto que abra un local chino

El Ayuntamiento de Sevilla a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha paralizado temporalmente las obras de un inmueble emplazado en la calle Sagasta, que es la confluente entre las vías céntricas de Sierpes y Cuna, y una de las calles ... comerciales más conocidas de Sevilla. Concretamente el citado espacio se tratará siempre que cumpla con las condiciones exigidas por el organismo municipal de un establecimiento de origen chino.

Pese a que todavía no es más que un proyecto en el Casco Antiguo y no ha abierto aún sus puertas al público, está por ver si los nuevos dueños del edificio en calle Sagasta respetan en transcurso de sus obras la fisonomía natural de este inmueble que está protegido patrimonialmente. De ahí que Urbanismo haya procedido a paralizar las obras de forma cautelar hasta que se compruebe que todo en está en orden.

De este modo, tal y como ha podido conocer este periódico, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha elaborado su acta de inspección y cautelarmente, como medida disciplinaria que determina y permite la ley del suelo, se ha paralizado la obra hasta que se compruebe si la declaración responsable sin técnico que ha sido presentada se adecúe a las intervenciones que se han estado haciendo hasta la pausa de los trabajos y las que estén pendientes de efectuar.

El inspector pasó ayer para evaluar el estado del edificio, teniendo en cuenta que en su lugar, en el número 9 de la calle Sagasta, se han producido intervenciones estos días en el interior del inmueble, tales como la colocación de un falso techo, varios agujeros en las paredes y otro tipo de intervenciones de carácter invasivo en este edificio que tiene una catalogación de tipo C al tener una consideración especial.

El local número 9 de la calle Sagasta, sellado el pasado miércoles María Guerra / ABC

Comprobación del título

Se trata, por tanto, de una adecuación del local la que están llevando a cabo hasta que ha sido suspendida los dueños de esta tienda de origen chino. Un modelo de negocio que cada vez va ganando más y más terreno al comercio más tradicional, algo fácilmente perceptible en el centro de Sevilla. Queda paralizada por tanto la obra hasta que sea la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente la que decida si el título habilitante del que disponen los propietarios de la futura tienda china es suficiente o no para seguir acometiendo las obras.

Pese a que se han llevado varios días realizando obras en este inmueble, en el que antes estaba la entidad bancaria Cajasur, el pasado miércoles no hubo movimientos por la mañana por los trabajos, tal y como pudo constatar este periódico. El edificio estuvo en dicha franja cerrado a cal y canto. No en vano se observan en la fachada evidencias de que se han estado acometiendo estas obras que se han visto ahora frenadas de la mano de Urbanismo siempre de forma cautelar.

En otro orden de cosas, ayer mismo las redes despedían al empresario sevillano Antonio Hierro, que se jubila tras décadas al frente de su negocio local especializado en complementos, AM Complementos, que formaba parte del paisaje comercial de la calle Alcaicería de la Loza y ahora ve que lo relevará también otro establecimiento de origen chino.