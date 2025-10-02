Suscríbete a
Paralizan las obras de un edificio protegido en Sevilla en el que está previsto que abra un local chino

Urbanismo elabora su acta de inspección y se han pausado los trabajos hasta que la declaración responsable de los dueños se adecúe a las intervenciones previstas

La fachada del edificio amonestado, el número 9 de la calle Sagasta de Sevilla
La fachada del edificio amonestado, el número 9 de la calle Sagasta de Sevilla María Guerra / ABC
Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha paralizado temporalmente las obras de un inmueble emplazado en la calle Sagasta, que es la confluente entre las vías céntricas de Sierpes y Cuna, y una de las calles ... comerciales más conocidas de Sevilla. Concretamente el citado espacio se tratará siempre que cumpla con las condiciones exigidas por el organismo municipal de un establecimiento de origen chino.

