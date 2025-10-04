Multan a un bar de Sevilla por poner 75 sillas cuando sólo tenía autorizadas ocho para veladores

Un local de la Plaza de la Alianza ha sido sancionado por la Policía Local por incumplir flagrantemente la ordenanza de veladores que limita las mesas y sillas que este establecimiento puede disponer para su clientela. El bar, con licencia para ochos ... sillas y cuatro mesas, fue sorprendido disponiendo en plena plaza un total de 75 sillas y 27 mesas, además de dos mesas auxiliares de trabajo, con el consiguiente taponamiento de las salidas establecidas para el paso de los peatones.

Este establecimiento, situado en la calle Rodrigo Caro pero con los veladores permitidos en la plaza de la Alianza, se disponía a celebrar una boda en dicha demarcación, para lo cual multiplicó casi por diez el número de sillas permitidas y por siete las mesas habilitadas con el objetivo de acoger dicha celebración. Agentes de la Policía Local llegaron al lugar y procedieron a informar a los trabajadores del local de que estaban incumpliendo la normativa y les solicitaron que retirasen las mesas y sillas excedentes, algo que aceptaron.

Eso no va a impedir que el Ayuntamiento, cumpliendo con la ley de ordenanza de veladores, aplique la sanción pertinente reflejada en la misma, que va desde los 3.000 a los 29.999 euros. Desde el Consistorio reflejan que la mayoría de los hosteleros cumplen ejemplarmente con la normativa de veladores, y que estos casos son por fortuna aislados dentro de la mayoría.

El hecho se ha producido al mediodía de este sábado 4 de octubre, cuando las mesas y sillas estaban ya dispuestas con toda la cubertería y platos preparados para acoger la celebración, que tuvo que modificar sus planes iniciales por esta actuación ilegal del local.

Cabe recordar que la ordenanza de ordenación de veladores del Ayuntamiento de Sevilla señala como infracción grave «la instalación de veladores o elementos de mobiliario urbano no previstos en la licencia/declaración responsable, o en mayor número de los autorizados», además de «el exceso en la ocupación cuando implique una reducción del ancho libre de acera o paso peatonal».

Reincidencia

La infracción cometida por este bar se califica como grave (de 3.000 a 29.999 euros), pero podría incurrir en una sanción peor al ser reincidente en sus actuaciones, ya que el local ya fue precintado con anterioridad por el Ayuntamiento al carecer de título habilitante para ejercer la actividad. En su momento este establecimiento abrió al público cuando disponía de calificación ambiental pero no autorización de apertura.

Cabe recordar que el pasado mes de marzo, y después de varios meses de intensas negociaciones del gobierno municipal con los sectores implicados, el Ayuntamiento de Sevilla dio luz verde a la nueva ordenanza de veladores de la ciudad. La nueva normativa, que actualizó la del año 2013, incorporó como novedades el aumento de las sanciones a los bares incumplidores y del número de inspecciones, la obligatoriedad de que exista una distancia de 1,8 metros entre las terrazas y las fachadas o la posibilidad de extender una hora más el horario de los veladores en las Zonas Acústicamente Saturadas en fines de semana, festivos, vísperas de festivos y otras fechas especiales. Además, reconoce la singularidad de los establecimientos emblemáticos, que pueden servir de forma excepcional bebidas a la calle para que sean consumidas de pie.