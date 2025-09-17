Suscríbete a
ABC Premium

La mujer de Rafael Pineda fue la única que ofertó para hacerse con el uso de la parcela del Higuerón

Sólo la odontóloga Olga Pérez Jiménez concurrió al concurso de Emvisesa para subarrendar los suelos a dos restaurantes y una gasolinera a los que cobraba un alquiler más alto que el canon que pagaba

El Ayuntamiento de Sevilla se personará en la causa sobre la parcela del Higuerón que adjudicó el PSOE

La parcela del Higuerón que está siendo objeto de investigación por parte de la Guardia Civil
La parcela del Higuerón que está siendo objeto de investigación por parte de la Guardia Civil INMA GUISADO
Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Al concurso público que licitó Emvisesa durante el primer mandato de Juan Espadas al frente de la Alcaldía de Sevilla para el alquiler de una parcela de uso terciario en la zona norte de Pino Montano sólo se presentó una oferta. Fue la de ... la particular Olga Pérez Jiménez, odontóloga de profesión y, por tanto, ajena hasta ese momento a negocios inmobiliarios de esta índole. Se trataba de la mujer del socialista Rafael Pineda, quien ocupó altos cargos en el Ayuntamiento de la capital hispalense como el de concejal del PSOE en la etapa de Sánchez Monteseirín o el de gerente de Lipasam y que mantenía unas estrechas relaciones de amistad con los miembros de su partido que en ese año 2016, fecha en la que se produjo la concesión de estos terrenos, tenían responsabilidades de relevancia dentro del organigrama municipal.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app