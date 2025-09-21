Una mujer le confiesa a Sonsoles el motivo por el que no se ha vuelto a casar: «Perdería la poca pensión que tenía»

El programa de Sonsoles Ónega en Antena 3 se ha convertido en un espacio donde muchas personas comparten vivencias que tocan de cerca a miles de espectadores. En esta ocasión, una mujer mayor acudió al plató y sorprendió con una confesión que ha dado mucho que hablar en redes sociales, ya que decidió no volver a casarse tras enviudar porque, de hacerlo, perdería la pensión de viudedad que recibía.

Su confesión, llena de franqueza y sin dramatismos, enseguida se hizo viral en redes sociales, donde muchos han apoyado su decisión y otros, en cambio, no dudaron en criticarla.

«Por un simple papel firmado no merecía la pena»

La invitada explicó que, aunque rehízo su vida sentimental después de la muerte de su marido, nunca pensó en casarse de nuevo. «Sí, tuve pareja, pero no quise casarme. ¿Por qué? Porque si lo hacía, perdía la poca pensión que recibía», confesó en directo.

Con la serenidad de quien ha tomado decisiones difíciles, añadió: «Ya me había casado una vez y pensé: por un simple papel firmado no merece la pena. Quizá fui egoísta, lo reconozco, pero tenía que asegurar lo mío».

La mujer detalló que, gracias a esa pensión, aunque fuese pequeña, y a lo que conseguía trabajando como costurera, pudo mantener a sus hijos. «Entre lo poco que me daban y lo que ganaba cosiendo, podía mantener a mis hijos», explicó.

Opiniones divididas en redes sociales

La historia no tardó en despertar reacciones. En TikTok, Facebook e Instagram muchos usuarios aplaudieron su decisión, señalando que, en su situación, lo lógico era garantizar una mínima estabilidad económica. Para ellos, sus palabras reflejan la realidad de muchas mujeres de su generación, que tuvieron que elegir la seguridad de sus hijos por encima de sus propios deseos.

Otros, en cambio, fueron críticos. Algunos opinaban que si realmente quería casarse con su pareja, el dinero no debería haber sido un obstáculo. Otros cuestionaban directamente el sistema: ¿es justo que alguien pierda la pensión de viudedad por rehacer su vida con otra persona?

Una realidad más común de lo que parece

Lo cierto es que este testimonio no es un caso aislado. La pensión de viudedad sigue siendo, para muchas mujeres mayores en España, su única fuente de ingresos estables. Renunciar a ella por casarse de nuevo puede significar pasar apuros económicos, algo que no muchas de ellas pueden permitirse.

De ahí que asociaciones de jubilados y colectivos de mayores lleven tiempo reclamando cambios en la normativa. Su objetivo es evitar que quienes han perdido a su cónyuge tengan que enfrentarse a un dilema tan difícil como elegir entre la seguridad económica y la posibilidad de rehacer su vida sentimental.

Y es que las palabras de esta mujer en el programa de Sonsoles han conectado con mucha gente porque van más allá de una mera anécdota personal. Su historia habla de supervivencia, de las renuncias que muchas personas hacen para proteger a los suyos. «Tenía que asegurar lo mío», resumió ella. Y, a juzgar por la repercusión de su testimonio, son muchas las personas que entienden perfectamente lo que quiso decir.