Una mujer amenaza con un cuchillo a un psiquiatra de Sevilla por lo recetarle lo que pedía

El Colegio de Médicos de Sevilla ha avisado de una nueva agresión a un facultativo, esta vez el pasado miércoles a un profesional que realizaba su trabajo como psiquiatra en la Unidad de Salud Mental de Macarena Norte, en el Centro de Salud del Alamillo, donde una paciente le amenazó con un cuchillo de grandes dimensiones que portaba, en demanda de que le recetase determinados medicamentos.

El médico intentó avisar de la situación a través del botón de pánico del ordenador de la consulta y a través del teléfono de seguridad del centro, pero no funcionaron en ese momento ninguno de ambos sistemas de alerta, según el Colegio de Médicos.

Finalmente, afrontando un estado de ansiedad, miedo y preocupación, pero también con temple, consiguió contactar a través de teléfonos particulares con el vigilante de seguridad, quien se personó de manera inmediata en el lugar y logró desarmar y retener a la mujer en espera de la llegada de efectivos de la Policía Nacional.

La mujer finalmente detenida y este pasado jueves por la tarde pasaba a disposición de la autoridad judicial correspondiente, según la asesoría jurídica del Colegio de Médicos, que ha asistido al profesional afectado.

El facultativo, que tuvo que ser atendido en el mismo centro de salud en el que se produjo la agresión y posteriormente en Urgencias del Hospital Macarena, se encuentra en situación de baja por accidente laboral, contando con el asesoramiento legal del Servicio Jurídico del Colegio de Médicos, que ha procedido a denunciar los hechos ante el SAS, en sede policial y al juzgado, al objeto de personarse en las actuaciones.

El Colegio de Médicos de Sevilla reitera su denuncia ante estos graves hechos, especialmente cuando los medios preventivos o de alerta ante estas situaciones no se han implementado o no se encuentran operativos.

La institución ha incidido así en su repulsa y condena ante estas continuas agresiones a facultativos en el desempeño de su labor profesional y solicita de las administraciones y del poder judicial su total colaboración para poder erradicar estas situaciones que no cesan, ante la impotencia de todos los profesionales sanitarios esforzados en salvaguardar la salud de los ciudadanos.

Asimismo, anima a todos los colegiados que sufran cualquier tipo de agresión, física o verbal, a que lo denuncien, recordando su oferta de su servicio de protocolo ante agresiones y asesoramiento jurídico.