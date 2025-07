La línea 1 sigue creciendo en número de usuarios, el tramo norte de la línea 3 está en ejecución por encima del 60 por ciento y el tramo sur de la misma, que permitirá unir hasta cuatro grandes hospitales como Macarena, Rocío, Militar y Valme, comienza a salir del atolladero de la burocracia y ya tiene el visto bueno de Cultura de que no afecta a bienes patrimoniales y culturales. ¡Qué el ritmo no pare! Aunque a los ojos del ciudadano parezca un proceso al ralentí, la ciudad está en marcha, pero no todos sus cimientos se mueven al ritmo que Sevilla necesita y algunos son trascendentales, como los que permitirían conectar por vía ferroviaria los dos principales centros de viajeros: Santa Justa y San Pablo.

Ver comentarios (0) Reportar un error