La muerte de un trabajador en Gines agrava el año negro de siniestralidad laboral en Sevilla

La siniestralidad laboral sigue escalando cifras en Sevilla y su provincia y en el octavo mes de 2025 arroja ya unos datos especialmente trágicos, que superan ampliamente los cómputos de 2024 y 2023. La muerte este pasado jueves de un trabajador de 59 años ... precipitado desde la azotea de una vivienda de Gines ha elevado a 27 el número de víctimas mortales en los tajos sevillanos durante lo transcurrido de 2025, dato ya muy superior a los 21 fallecidos de todo el año pasado y los 25 de 2023.

Este último accidente laboral con resultado de muerte en la provincia de Sevilla ha conmocionado especialmente a la ciudadanía de la localidad aljarafeña de Gines, donde el alcalde, Romualdo Garrido, anunciaba tres días de luto oficial como gesto de «condolencias y respeto» hacia los familiares y allegados del trabajador fallecido, vecino del municipio y además persona «muy querida» en el mismo.

El alcalde de Gines lamentaba así esta nueva «tragedia», ante la cual fueron alertadas la Policía Local, la Guardia Civil y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Aviso a la Inspección de Trabajo

Sin embargo, una vez en el lugar del accidente, en la calle Castilla de la mencionada localidad aljarafeña, los operativos de los servicios de urgencia no pudieron más que certificar el fallecimiento del trabajador. El servicio de emergencias ha informado de todo ello al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección del Trabajo, para que incoen las correspondientes actuaciones.

Ante esta nueva muerte en el tajo, la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla, Carmen Tirado; y su homólogo en UGT, José Armando Rodríguez Ardila; han lamentado una vez más las «insoportables» cifras de siniestralidad laboral que arrastra la provincia, con un promedio de aproximadamente un fallecimiento cada ocho días.

En este auténtico año negro para Sevilla en materia de siniestralidad laboral pesan accidentes tan graves como el acontecido en Coria del Río el pasado mes de abril al derrumbarse una nave agrícola, con el resultado de tres fallecidos; o el sucedido en julio al desplomarse parte de la antigua casa Ibarra de Alcalá de Guadaíra, ocasionando la muerte de dos trabajadores de la empresa de construcción contratada por el Ayuntamiento alcalareño precisamente para la consolidación del inmueble.

En Sevilla capital, esta trágica racha ha dejado este año casos como el del trabajador de 38 años de edad muerto al caer sobre él un muro en unas obras en la calle Proa, cerca de la avenida de Andalucía; el joven operario de 28 años fallecido al precipitarse desde la cubierta de una nave industrial en la calle Pino Siberia del polígono El Pino; o el empleado de 39 años también muerto tras quedar atrapado en una estructura mientras trabajaba en un edificio de la calle Luis Montoto, donde realizaba labores de pintura.

Reforzar la prevención de riesgos

Precisamente por eso, los portavoces de los sindicatos mayoritarios han reclamado una vez más un refuerzo de la prevención de riesgos, avisando por ejemplo de que con relación a este nuevo caso en Gines, las caídas en altura son un tipo de accidente «muy frecuente que se puede prevenir mediante los medios organizativos, técnicos y humanos oportunos que permitan realizar los trabajos con garantías».

«Volvemos a enfrentarnos a un nuevo fallo preventivo que podía haberse evitado y que ha vuelto a acabar en tragedia, porque este trabajador salió de su casa esta mañana y ni él ni su familia podían imaginar que no volvería«, enfatizaba Carmen Tirado, de CCOO, mientras el portavoz de UGT llamaba a los operarios a no asumir tareas »si no están establecidas las condiciones de seguridad pertinentes, como líneas de vida o protecciones colectivas«.

Y es que según los datos que baraja el sindicato UGT, en el conjunto de Andalucía se contabiliza un promedio de 239 accidentes laborales en la jornada, por cada 100.000 trabajadores; dato que agrava el ya de por sí preocupante escenario que dibujan las cifras circunscritas exclusivamente a las muertes en el tajo.