La muerte de un trabajador en Gines agrava el año negro de siniestralidad laboral en Sevilla

La cifra de 27 fallecidos en los tajos de la provincia durante este año supera ya los datos de 2024 y 2023

Muere un trabajador precipitado desde una azotea en Gines

Gines decreta tres días de luto oficial por el trabajador muerto al caer de una azotea

Imagen de la vivienda de Gines donde ha ocurrido el accidente
Imagen de la vivienda de Gines donde ha ocurrido el accidente María guerra

Fernando Barroso Vargas

Sevilla

La siniestralidad laboral sigue escalando cifras en Sevilla y su provincia y en el octavo mes de 2025 arroja ya unos datos especialmente trágicos, que superan ampliamente los cómputos de 2024 y 2023. La muerte este pasado jueves de un trabajador de 59 años ... precipitado desde la azotea de una vivienda de Gines ha elevado a 27 el número de víctimas mortales en los tajos sevillanos durante lo transcurrido de 2025, dato ya muy superior a los 21 fallecidos de todo el año pasado y los 25 de 2023.

