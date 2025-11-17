Muere un motorista tras sufrir un accidente en la avenida Carlos V de Sevilla

Un hombre ha muerto en la tarde de Sevilla en un accidente de tráfico ocurrido en la confluencia de la avenida Carlos V con la avenida de la Borbolla. Sobre las 18.20 de la tarde, tal y como apuntan desde el servicio de ... Emergencias en su perfil oficial de X, se han recibido varias llamadas para dar cuenta de que el motorista perdía el control del vehículo hasta caer al suelo.

Ha fallecido tal y como establece este mismo órgano como consecuencia de las lesiones sufridas en el propio accidente de tráfico. Tal y como añade Emergencias Sevilla, un equipo especializado en la investigación de siniestros viales de la Policía Local se ha hecho cargo del caso y hay desvíos de tráfico en esta zona marcada por la alta cantidad de tráfico al ser una de las arterias principales de acceso al centro.

Agrega en este mismos sentido Emergencias que un dispositivo tanto de Policía Local como del CEST sigue interviniendo en la confluencia de estas dos avenidas de la capital hispalense. También se han personado miembros de Protección Civil. Es la segunda víctima que pierde la vida por un accidente vial en la capital andaluza esta jornada tan triste marcada también por otra tragedia en la mañana de este lunes.

Apenas se recuerda un lunes tan trágico en materia de siniestros viales, tras el conocido accidente de la conductora que ha atropellado en Nervión a otro hombre y lo ha desplazado durante varios kilómetros con el coche en marcha en los bajos del vehículo y sin darse cuenta. Nada se ha podido hacer por este segundo fallecido en Sevilla en un lunes sin duda negro para la ciudad.