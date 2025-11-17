Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Cartuja será sede de las tres próximas ediciones de la final de la Copa del Rey

Muere un motorista tras sufrir un accidente en la avenida Carlos V de Sevilla

Un equipo de investigación de la Policía Local se ha hecho cargo del caso y el tráfico por dicha zona ha sido desviado

Atropella a un hombre en el Centro de Sevilla y arrastra su cadáver durante varios kilómetros

Protección Civil y Policía Local, en el lugar de los hechos este lunes
Protección Civil y Policía Local, en el lugar de los hechos este lunes ABC

I. L.

Sevilla

Un hombre ha muerto en la tarde de Sevilla en un accidente de tráfico ocurrido en la confluencia de la avenida Carlos V con la avenida de la Borbolla. Sobre las 18.20 de la tarde, tal y como apuntan desde el servicio de ... Emergencias en su perfil oficial de X, se han recibido varias llamadas para dar cuenta de que el motorista perdía el control del vehículo hasta caer al suelo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app