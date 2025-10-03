Muere Manuel Trujillo, el psiquiatra del 11-S

El psiquiatra sevillano Manuel Trujillo, referencia en su campo a nivel internacional, ha muerto este viernes a los 79 años. Nacido en Sevilla pero con una carrera desarrollada en Nueva York, el doctor se convirtió en una eminencia en el campo de la psiquiatría gracias al desarrollo de la atención psicosomática en su trayectoria profesional en Nueva York, donde dirigió el Hospital Psiquiátrico Bellevue, el más antiguo de USA, desde 1990 hasta 2008.

Tras graduarse en Medicina en 1968, este sevillano se interesó en la especialidad de Psiquiatría, para lo que tuvo que trasladarse a Estados Unidos ya que no se impartía esta disciplina en auge en España por entonces. A pesar de que su intención era regresar una vez terminada su formación, acabó quedándose en Nueva York, donde se hizo un nombre en su campo.

De trato cercano, su forma de afrontar la atención al paciente tuvo un punto de inflexión tras los atentados del 11-S, en el que cayeron las Torres Gemelas. El aluvión de víctimas que acudieron al Hospital Belleuve le hizo aprender el tratamiento a personas en situaciones de extema gravedad como esa. «Emocionalmente tuvo un impacto importante, me acercó más a los pacientes entendiendo que ser médico o formar parte de un hospital no es sólo dar un servicio puntual, sino que es una institución que pertenece al pueblo», señaló sobre aquella experiencia.

De hecho, tras aquellos atentados Manuel Trujillo escribió su libro 'Psicología para después de una crisis' (2002) un libro en el que da pautas para superar el estrés en situaciones críticas, y que sirvió como base para muchos a la hora de tratar situaciones como el 11-M de Madrid o las consecuencias psicológicas vividas durante la pandemia de Covid de 2020.

El Dr. Trujillo fue Profesor de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de NY, Director del programa Public and Global Psychiatry y Miembro del Comité Internacional de Psiquiatría en EEUU entre otros cargos y distinciones. Además, es Miembro de Honor Sociedad Española de Psiquiatría, Colegiado de Honor Real Colegio de Médicos de Sevilla y ha publicado tres libros y numerosos artículos para revistas especializadas.