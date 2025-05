Muere la empresaria sevillana Pilar Burgos

La empresaria Pilar Burgos ha fallecido en Sevilla a los 85 años de edad. A lo largo de su amplia trayectoria profesional, esta sevillana se convirtió en una de las grandes referentes del sector del calzado, creando una de las firmas más conocidas en este ámbito que llegó a tener abiertas varias tiendas en la capital hispalense y en otras provincias de Andalucía. El éxito de su trabajo, y la buena aceptación de sus productos entre los clientes, le llevó a extender su negocio más allá de las fronteras andaluzas e incluso fuera de España, en países como Portugal. Hasta llegó a cruzar el 'charco' para implantarse en algunos lugares de América Latina. Tras su jubilación, la firma Pilar Burgos cerró sus tiendas en Sevilla, aunque quedaron para siempre en la memoria de una ciudad que vistió sus pies con los zapatos que llevaban su firma.

De padres sastres, Burgos, hermana del recordado periodista y escritor Antonio Burgos, se inició en este sector en aquel día en el que decidió ayudar a su madre en la zapatería infantil que tenía, Calzados Catedral. Fue en ese momento cuando comenzó ese gusanillo por el arte del vestir por los pies que durante décadas la ha llevado de Sevilla al mundo, pero sin salir de Sevilla. Su cuña de esparto Gilda o sus tacones para ir a la Feria revolucionaron el sector cuando llegó, de aquello no había y la gente quería más y más. Y sus fieles clientas no le fallaron desde entonces. Hace casi una década que cerró todas sus tiendas por jubilación, retirando así su marca del mercado su marca tras más de cuarenta años creando tacones, botines y sandalias de todo tipo para las mujeres de todo el mundo.

Su incansable trabajo y su visión empresarial fueron el aval necesario desde el que conseguir numerosos reconocimientos a lo largo de su vida. Uno de los más especiales fue la concesión de la Medalla de la Ciudad en el año 2014, otorgada por el entonces alcalde de Sevilla, el popular Juan Ignacio Zoido, en una ceremonia celebrada en el Teatro Lope de Vega de su ciudad. Unos años antes, la Cámara de Comercio de Sevilla le hizo entrega de uno de los galardones de la quinta edición del Premio de Reconocimiento a la Mujer Empresaria Sevillana. Burgos, entonces, agradeció el premio y aseguró que, cuando inició su carrera empresarial, «hubiera sido de gran ayuda y hubiera multiplicado el número de empresas creadas por mujeres».

En una entrevista concedida a ABC de Sevilla cuando todavía estaba al frente de sus tiendas, Burgos señaló que «el zapato en una mujer es la masa del edificio, el cimiento de la casa y no es extraño que existan tantas mujeres que se vuelvan locas por el calzado. Ahora no sólo acceden a ellos las que tienen posibles; cualquier señora puede adquirirlos por un precio razonable, al menos en mis tiendas». Ese era uno de sus fines, que todas las mujeres, independientemente de su situación social, pudieran acceder a un calzado de primer nivel. De hecho, defendía que «El camino no lo marcan los zapatos, lo marca el corazón. Con el corazón sí que se hace camino. Personalmente le doy poco valor al materialismo».