Muere la arquitecta sevillana Pilar Recasens Luca de Tena

Pilar Recasens Luca de Tena ha muerto este jueves 23 de octubre. La reputada arquitecta sevillana, esposa del también arquitecto Enrique Barroso de la Puerta y familia de los descendientes de Torcuato Luca de Tena, fundador de ABC, ha fallecido como consecuencia de ... un cáncer.

Recasens y Barroso son los responsables de varios diseños arquitectónicos para la ciudad de Sevilla, en los que queda su legado. Entre ellos destacan el de la casa de ABC, edificio inteligente en la isla de la Cartuja, y también el de la capilla de la hermandad del Rocío de Triana en la calle Evangelista, corporación de la que ambos eran hermanos.

Por su parte, Pilar Recasens cursó sus estudios de Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) de Sevilla tras realizar la educación secundaria en el IES Murillo de la capital hispalense.

Además de su destacada trayectoria profesional, Recasens Luca de Tena era madre de tres hijos: Pilar, Enrique y Consuelo Barroso Recasens. Esta última es conocida por ser cantante, cuyos inicios estuvieron ligados al coro de la mencionada hermandad del Rocío de Triana, donde se forjaron otros artistas como los integrantes de Siempre Así.