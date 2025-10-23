Suscríbete a
Muere la arquitecta sevillana Pilar Recasens Luca de Tena

La responsable del diseño de la casa de ABC de Sevilla y la capilla de la hermandad del Rocío de Triana ha fallecido por un cáncer este jueves

Pilar Recasens Luca de Tena
Pilar Recasens Luca de Tena ABC

P. T.

Pilar Recasens Luca de Tena ha muerto este jueves 23 de octubre. La reputada arquitecta sevillana, esposa del también arquitecto Enrique Barroso de la Puerta y familia de los descendientes de Torcuato Luca de Tena, fundador de ABC, ha fallecido como consecuencia de ... un cáncer.

