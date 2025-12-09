Suscríbete a
Muere Antonio Guerrero Camargo, fundador de Mariscos Emilio

El Ayuntamiento le concedió la Medalla de la Ciudad en 2017

Antonio Guerrero Camargo
Antonio Guerrero Camargo

S.L.

Antonio Guerrero Camargo, fundador de Mariscos Emilio, falleció en la madrugada del domingo al lunes a los 85 años. El empresario habría cumplido 86 el próximo 21 de enero.

El nombre de su negocio fue un tributo a su padre, Emilio, que comenzó ... vendiendo mariscos con un humilde canasto que hoy sigue ocupando un lugar simbólico en los locales. En señal de duelo, todos los establecimientos permanecerán cerrados hasta el 9 de diciembre.

