Muere Antonio Guerrero Camargo, fundador de Mariscos Emilio

Antonio Guerrero Camargo, fundador de Mariscos Emilio, falleció en la madrugada del domingo al lunes a los 85 años. El empresario habría cumplido 86 el próximo 21 de enero.

El nombre de su negocio fue un tributo a su padre, Emilio, que comenzó ... vendiendo mariscos con un humilde canasto que hoy sigue ocupando un lugar simbólico en los locales. En señal de duelo, todos los establecimientos permanecerán cerrados hasta el 9 de diciembre.

Su trayectoria y su particular forma de entender la hostelería llevaron al Ayuntamiento de Sevilla a concederle la Medalla de la Ciudad en 2017. La ceremonia funeral tendrá lugar mañana martes 9 de diciembre, a las 9:30, en la Capilla de los Marineros.

