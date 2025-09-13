El servicio de Metrocentro a su llegada a San Bernardo

Muere un anciano de 92 años tras sufrir un desvanecimiento en mitad de la vía del tranvía Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle y el Metrocentro ha estado suspendido dos horas

Un anciano de 92 años ha fallecido este sábado en Sevilla tras sufrir un desvanecimiento en mitad de la vía del tranvía, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

El suceso se ha producido en torno a las 10.40 horas de este sábado junto al apeadero de San Bernardo. Allí, el varón ha recibido asistencia por parte de los efectivos sanitarios desplazados, que le aplicaron maniobras de reanimación pero que no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Como consecuencia del incidente, el servicio de metrocentro ha quedado suspendido hasta el levantamiento del cadáver.

