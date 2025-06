La mudanza de los centros sociales de la Macarena será «discreta» para evitar los «errores» cometidos en el Cerro y San Jerónimo

El Ayuntamiento de Sevilla lleva meses trabajando en el proyecto para la descentralización de los recursos sociales del Distrito Macarena, aunque en esta ocasión ha preferido optar por la discreción a la hora de concretar los detalles del mismo. Lo que el gobierno de ... José Luis Sanz quiere evitar a toda costa es que la mudanza de estos espacios para personas sin hogar acabe provocando un problema en otros barrios. Entre otras cosas, porque no pretende que se genere un efecto rechazo en las entidades vecinales próximas a esta nueva ubicación. Por eso, la idea que manejan a día de hoy es que el traslado se haga con mucha delicadeza, sin exceso de foco, e incluso repartiendo las plazas del actual Centro de Alta Tolerancia del Hogar Virgen de los Reyes en microespacios muy diversificados.

Fuentes municipales informaron a este periódico que la ubicación o ubicaciones de los centros sociales no se darán a conocer y que ya hay algunos recursos de este tipo funcionando en otros barrios de los que tampoco hay constancia pública y, sin embargo, no han generado problemas de convivencia con los vecinos de alrededor. Es decir, que el día a día entre los residentes y las personas que acuden a hacer uso de estos servicios se gestiona sin ningún tipo de incidente. Es esa la misma línea de trabajo que se aplica, por ejemplo, en el proyecto de desmantelamiento del asentamiento chabolista de El Vacie, donde ya se han eliminado gran parte de las infraviviendas y se ha traslado a las familias a otros pisos de acogida sin que haya trascendido el lugar de su ubicación. Consideran, que en estas actuaciones es fundamental la naturalización con que se ejecute, algo que ven como garantía de éxito.

Pero además se quiere evitar también que se vuelven a repetir los errores que han lastrado por ahora los proyectos de centros de resiliencia del Cerro y San Jerónimo, que provocaron las protestas airadas de los vecinos de ambos barrios y que fueron aprovechadas por la oposición (PSOE y Con Podemos-IU) para sacar rédito político. El gobierno local reconoció en su día que no explicaron bien estos proyectos a los vecinos, a los que se justificó demasiado tarde que no eran unos albergues sino pequeños centros, con un número reducido de plazas, para dar cobertura puntual a las mujeres víctimas de violencia de género y a los enfermos que salieran de los hospitales y que no tuvieran o un lugar de residencia o a alguien que se hiciera cargo de ellos. El Área de Derechos Sociales trabaja ahora en el replanteamiento del proyecto para no perder los 1,5 millones de fondos europeos que lo sostenían.

El acuerdo con Vox

La paralización de los dos centros de resiliencia fue posible por la insistencia de Vox, que negoció con el alcalde la retirada del punto del orden del día del Pleno en el que se pretendía dotar de presupuesto a los dos espacios del Cerro y San Jerónimo. Su portavoz Cristina Peláez aseguró que la idea estaba «enterrada» y apelaba al gobierno municipal a buscar el «consenso» antes de reiniciarla, contando para ello con la participación de entidades con «una dilatada trayectoria». No ha sido su único empeño en materia social, puesto que en el acuerdo para la aprobación del presupuesto de 2025, denominado 'Transformar Sevilla', lograron incluir puntos como el cierre del centro del Hogar Virgen de los Reyes o la reducción de plazas en Perafán de Ribera.

De cara al futuro, la idea que defiende el grupo municipal de Vox es la creación de un «barrio de la solidaridad», como ellos mismos lo definieron, para trasladar estos centros sociales a zonas de la ciudad en las que no resida nadie. Una especie de gueto que no es del agrado del gobierno municipal y que fue descartado por el alcalde.