El mordisco

El puente del Centenario le ha dado un mordisco a Sevilla que nos va a doler durante mucho tiempo. Adriano recuerda que los retrasos que sufre esta extraña obra no son productos de la casualidad:

«Lo avisó el Puerto. Era un remiendo que no aguantaría durante mucho tiempo. La esclusa sufre cada día que pasa y no terminan las obras del puente del Centenario. No sabemos cuáles serán las últimas consecuencias del retraso de esta obra, pero sí sabemos cómo nos afecta diariamente a los sevillanos. Ahora también sabemos a qué se deben sus retrasos y sus sobrecostes. El del Centenario es el puente de las mordidas de la trama Koldo, Ábalos y Cerdán. ¿Se daba un bocado por cada reformado?. Nos queda por lo menos un año de obra de reforma de un puentecito que nos va a mantener muy vivo el recuerdo de quienes no pueden estar al frente de lo público».