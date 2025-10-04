Montero equipara Sevilla con Chiclana o El Ejido y sólo concede 12 de los 20 millones que pidió Sanz para el Distrito Este

Hace casi un año que el gobierno de José Luis Sanz presentó un proyecto al reparto de una nueva convocatoria de fondos europeos gestionada por el Ministerio de Hacienda. El Ayuntamiento de Sevilla puso sobre la mesa el Plan de Actuación Integrado Sevilla Nuevo ... Este, que pretende la reducción de las desigualdades sociales y económicas de los barrios del Distrito Este a través de la puesta en marcha de intervenciones urbanísticas, programas de inclusión social, mejoras en movilidad y regeneración de espacios públicos. Para esta iniciativa, el Consistorio solicitó una subvención de 20 millones de euros en el marco de la senda financiera Feder para planes de actuación integrados de entidades locales con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo de programación 2021-2027.

Recibidas todas las solicitudes, el Gobierno de España reconoce que el total disponible era «insuficiente» para asignar los presupuestos que se habían solicitado por cada municipio y que, con el objetivo de lograr «una mayor vertebración del territorio mediante el incremento de los beneficiarios», se apostó por adjudicar la ayuda en función de una serie de criterios en los que, por ejemplo, no se tiene en cuenta el aspecto poblacional. El Ministerio de María Jesús Montero, diputada socialista en el Congreso por Sevilla, optó por sólo estimar aquellas propuestas que tuvieran una calificación mínima de 50 puntos y que todos contaran con al menos un 70% de lo solicitado. No obstante, el reparto provoca cierto desequilibrio al igualar municipios de menos de 100.000 habitantes con otros como la capital hispalense, en la que el distrito para el que se solicitó la ayuda cuenta con más población.

La resolución publicada por el Ministerio de Hacienda incluye el listado de los beneficiarias de estos fondos europeos. En el caso de Andalucía, hay una veintena de municipios que han recibido el importe máximo de esta ayuda, establecida por el Gobierno de España en unos 12 millones de euros. Son las localidades encuadradas en la categoría de 'Ciudad grande', aunque lo cierto es que hay diferencias ostensibles entre las mismas. Por ejemplo, en cuanto a las cifras globales de población. Según el criterio marcado por Montero, la capital hispalense, con casi 700.000 habitantes, merece una subvención que es idéntica a la solicitada por los ayuntamientos de Dos Hermanas o Alcalá de Guadaira, con 143.000 y 77.000 empadronados en cada una de ellas. Algo parecido sucede con otros municipios como Algeciras, Chiclana, El Ejido, San Fernando, Roquetas de Mar o Vélez-Málaga, así como con capitales con menos vecinos que Sevilla como Jaén, Huelva o Cádiz.

Por tanto, el Ayuntamiento de Sevilla sólo recibirá de Europa 12 de los 20 millones que solicitó, mientras que otros dos millones saldrán de las arcas municipales. Sin embargo, la convocatoria prevé un escenario por el que esta cantidad podría verse incrementada. Aunque la fecha final para su ejecución es el 31 de diciembre de 2029, en marzo de 2027 se realizará una revisión del avance de los proyectos. Aquellos que tengan menos de un 20% ejecutado y un 70% proyectado, perderán la ayuda concedida. Las que se retiren pasarán a una bolsa común que se repartirán entre los municipios que hayan ejecutado un 40% de los trabajos y tengan proyectados más del 80%, por lo que en ese caso la capital hispalense podría verse beneficiada con una subida de la subvención si hace bien los deberes.

La propuesta para el Distrito Este

El proyecto que ha elaborado el gobierno de José Luis Sanz apuesta por una gran transformación de Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca. Por un lado, se incluye la creación de un gran anillo verde en el bulevar formado entre las calles Carlinga y Primo Nebiolo que reducirá un 15% el tráfico. Se realizarán también mejoras en los parques de Torreblanca y en el Infanta Elena y se ampliará la red de carriles bici con la ejecución de más de ocho kilómetros en la avenida de Séneca, la calle Miguel Ríos Sarmiento o Alcosa. Junto a ello, el segundo pilar de la propuesta se centra en la regeneración de plazas y equipamientos públicos, la modernización de infraestructuras deportivas y sociales, y el impulso del empleo mediante la conversión de la antigua Algodonera en un centro de emprendimiento.

En materia de infraestructuras, parte de la financiación irá destinada a la construcción de un pabellón polideportivo cubierto en Sevilla Este. Por otro lado, se procederá a renovar varias plazas y espacios públicos como la Plaza Olimpia o las calles Secoya, Éufrates, Ontur y Fuselaje. En todas ellas habrá más zonas de sombra y se incorporarán juegos inclusivos y mobiliario accesible. Finalmente, y dentro de su apuesta por la sostenibilidad, el Ayuntamiento reforzará la eficiencia energética en colegios y equipamientos sociales. Para ello, se ejecutarán reformas en el centro de servicios sociales del barrio de Torreblanca y en centros educativos a través de la instalación de energías renovables y medidas de aislamiento.