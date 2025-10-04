Suscríbete a
Montero equipara Sevilla con Chiclana o El Ejido y sólo concede 12 de los 20 millones que pidió Sanz para el Distrito Este

El Ministerio de Hacienda reparte por igual la nueva convocatoria de fondos europeos para los proyectos sostenibles sin tener en cuenta el criterio poblacional

Europa otorga 12 millones al Ayuntamiento para mejoras en Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca

La vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero
Mario Daza

Hace casi un año que el gobierno de José Luis Sanz presentó un proyecto al reparto de una nueva convocatoria de fondos europeos gestionada por el Ministerio de Hacienda. El Ayuntamiento de Sevilla puso sobre la mesa el Plan de Actuación Integrado Sevilla Nuevo ... Este, que pretende la reducción de las desigualdades sociales y económicas de los barrios del Distrito Este a través de la puesta en marcha de intervenciones urbanísticas, programas de inclusión social, mejoras en movilidad y regeneración de espacios públicos. Para esta iniciativa, el Consistorio solicitó una subvención de 20 millones de euros en el marco de la senda financiera Feder para planes de actuación integrados de entidades locales con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo de programación 2021-2027.

