La montaña rusa invertida más antigua de España está en Sevilla

Las montañas rusas son uno de los grandes atractivos de los parques de atracciones. Ofrecen emoción y adrenalina, de una manera que difícilmente pueden igualar otras atracciones. Además, con el paso de los años, las montañas rusas no han cesado de evolucionar en diseño y tecnología, convirtiéndose en verdaderas obras de ingeniería.

En este sentido, dentro de la amplia variedad de montañas rusas, las invertidas destacan por su particular diseño. Quienes se montan en este tipo de atracciones se encuentran suspendidos por debajo de la vía, lo cual hace que la experiencia sea aún más emocionante. Sin duda, la opción favorita para los amantes de la adrenalina, gracias a esos giros, inversiones y caídas sin tener un suelo debajo de ellos. Ahora bien, para los que no lo sepan, la montaña rusa invertida más antigua de España se encuentra en Sevilla. Cómo no, en el parque temático de referencia en la capital hispalense: Isla Mágica.

El 'Jaguar' de Isla Mágica, la montaña rusa invertida más antigua de España

Desde su inauguración en 1997, Isla Mágica ha ido creciendo hasta convertirse actualmente en uno de los principales parques temáticos de España. No son pocas las atracciones con las que los visitantes pueden disfrutar en este emblemático parque de la Isla de la Cartuja, siendo una de las más destacadas el 'Jaguar'. Esta montaña rusa invertida, la más antigua de nuestro país, lleva en pie desde que Isla Mágica abrió sus puertas por primera vez en la historia, a finales del siglo pasado.

El 'Jaguar' de Isla Mágica, en uno de sus primeros días de funcionamiento tras la inauguración del parque en 1997 legadoexposevilla.org

Teniendo en cuenta que Isla Mágica está ambientado en el descubrimiento de América, el nombre de esta atracción tiene que ver con la especie de los jaguares, tan comunes en ciertas regiones de dicho continente. De hecho, en la web del parque temático, como presentación de su montaña rusa invertida, se refieren a ella como «la bestia» y se utilizan frases de este estilo: «Escondido entre la espesa vegetación se encuentra el Jaguar, la gran prueba de valentía para los exploradores más aventureros« y »seguramente lo lograste divisar desde lejos y no dejó de llamarte la atención su rugido, pero no será hasta estar a sus pies cuando realmente sepas a qué bestia te enfrentas«.

Imagen del 'Jaguar' de Isla Mágica islamagica.es

Esta montaña rusa invertida cuenta con 32 metros de altura. El inicio de la atracción es lento, ascendiendo hasta esa altura; después, llega la caída, momento en el que el 'Jaguar' puede alcanzar una velocidad máxima de 85 kilómetros por hora. Por delante, 765 metros de recorrido que transcurren en aproximadamente medio minuto y en los que se experimentan cinco inversiones. En cuanto a las restricciones, al ser una atracción de intensidad alta, no pueden montar los menores de ocho años, ni quienes midan menos de 1'3 metros o más de 2'05. Tampoco está recomendada para personas con reciente cirugía, escayolas, con problemas cardíacos, de cuello o de espalda, con hipertensión o mujeres embarazadas.