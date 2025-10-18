Desde el viernes y hasta el domingo, Sevilla se ha convertido en anfitriona de las Jornadas Martiriales, de ámbito académico, para dedicar una mirada a los mártires de todas las épocas, desde las persecuciones imperiales de los primeros siglos a los perseguidos por los ... totalitarismos de toda laya en el siglo pasado.

Las Jornadas Martiriales nacieron en Barbastro en 2013, con cinco objetivos bien definidos: el estudio, la oración, el testimonio, la convivencia y la evangelización. Sus organizadores, la Asociación de Amigos de los Mártires de Barbastro-Monzón (Amabam) sostiene que «aunar estos cinco elementos es lo que nos ha hecho diferentes de otro tipo de iniciativas, de carácter exclusivamente académico, o exclusivamente pastoral».

Martín Ibarra Benlloch es el director de estas jornadas y él mismo explica por qué se ha elegido Sevilla para la edición de 2025 tras pasar por Barbastro (las seis primeras ediciones), Madrid, Talavera de la Reina, Zaragoza o Barcelona: «Ahora tocaba Sevilla, como lugar importante del Sur de España, en una región que queremos tanto y que tiene numerosos mártires. Gracias a la colaboración de Federico Jiménez de Cisneros, miembro de la junta de la asociación, como subdirector ha sido posible sacar adelante estas XIII Jornadas Martiriales». «Para mí es una gran alegría y un gran honor poder organizar estas XIII jornadas aquí», explica.

Entre los colaboradores figuran la Asociación Católica de Propagandistas, la Universidad CEU Fernando III el Santo, el Real Círculo de Labradores, el Arzobispado y el cabildo catedralicio y la hermandad de los Gitanos, porque en las jornadas se ha hecho hueco a una ponencia sobre los beatos Ceferino Giménez (El Tío Pelé) y Emilia Fernández (La Canastera), gitanos fusilados durante la Guerra Civil.

Memoria de las santas patronas

Aunque el grueso de las comunicaciones se refiere a la persecución religiosa en España entre 1936 y 1939, las jornadas se abren a otras épocas y otros escenarios de martirio también. Así, en pasadas ediciones, un canónigo francés habló de los mártires franceses de la Revolución francesa o de los siete trapenses de Tibhirine asesinados por los islamistas en Argelia en 1996. El año pasado el profesor Martín Kazmierczak, decano de la Facultad de Comunicación, Educación y Humanidades de la Universidad Abat Oliba de Barcelona ofreció una misión sobre los mártires polacos del siglo XX.

En Sevilla, además de la referencia a los beatos gitanos, se ha querido honrar la memoria de las santas patronas, las alfareras Justa y Rufina, con una ruta que incluye la iglesia de San Hermenegildo, las sagradas cárceles en la basílica de María Auxiliadora y el santuario de la hermandad de los Gitanos. Habrá otros paseos opcionales para participantes: el viernes por la noche por el Centro y el sábado por la tarde con visitas a la basílica del Gran Poder y a la iglesia de San Juan de la Palma, donde reside la Amargura.

El programa académico reúne a especialistas de primer orden. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Dámaso de Madrid, el sacerdote Juan Manuel Cabezas Cañavate, inaugurará las jornadas con una ponencia sobre 'La virtud de la esperanza en los sacerdotes mártires de Madrid'. Y el obispo auxiliar de Madrid Juan Antonio Martínez Camino, jesuita director de la colección 'Mártires del siglo XX', hablará sobre 'El martirio, encarnación suprema del Evangelio de la esperanza'.

La directora de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española, Lourdes Grosso, explicará lo llevado a cabo por su oficina en el último año mientras que su adjunto, el padre Fernando del Moral Acha, desgranará 'La esperanza en algunos laicos y consagrados mártires de la diócesis de Madrid'. También están previstas ponencias del padre Aldo Rossi, del Instituto del Verbo Encarnado que regenta el monasterio del Pueyo, sobre 'Esperanza y martirio, los benedictinos de El Pueyo de Barbastro' y de Federico Jiménez de Cisneros, quien se centrará en la figura del franciscano Lorenzo Castro, 'Un mártir superviviente'.

Jornadas abiertas

El viernes se celebró una mesa redonda en la que participaron José Leonardo Ruiz, catedrático de Historia de la Universidad de Sevilla y perito historiador de varias causas de mártires del siglo XX; Enrique Belloso, delegado del Apostolado Seglar de Sevilla; y Jorge López Teulón, postulador de la provincia eclesiástica de Toledo y de la diócesis de Ávila.

Las jornadas están abiertas a quien lo desee. Los inscritos tendrán preferencia en el aforo disponible del Círculo de Labradores de la calle Pedro Caravaca y en la casa de hermandad de los Gitanos el domingo. Las misas no precisan de ninguna reserva. Ayer se celebró en el convento carmelitano del Santo Ángel, hoy sábado será en el convento de la Compañía de la Cruz y el domingo por la mañana, en la Capilla Real de la Catedral.

Cada año, las jornadas se dedican a tratar un tema en profundidad. Así, en el 2020 -el año de la pandemia- se trató 'La enfermedad y la aceptación del martirio'. En 2021, 'Escritos y escritores mártires'. En 2022, 'La labor caritativa y social', y al año siguiente, 'Los mártires evangelizan y nos evangelizan'. El año pasado en Barcelona, versó sobre 'La espiritualidad y la oración de los mártires'.

Al aspecto meramente académico, las jornadas unen de manera destacada la oración, «porque es necesario aunar la piedad a la doctrina. Y por el convencimiento de que, de manera institucional, hemos de intentar que los conferenciantes aúnen estos dos aspectos. Por otra parte, el ir a rezar a los lugares martiriales indica lo que se debe hacer: rezar a los mártires, pidiéndoles que intercedan por nosotros», explica Martín Ibarra, director del programa.

De 2013 a 2018, las Jornadas Martiriales tuvieron lugar en Barbastro (Huesca), en el Museo de los Mártires Claretianos y en el monasterio de El Pueyo. Después se vio la necesidad de realizarlas por toda la geografía española, para que su difusión fuera mayor y para ir sembrando esta semilla en otras muchas diócesis de España. En el año 2019 tuvieron lugar en Madrid y en el Cerro de los Ángeles, por ser el aniversario de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. En el año 2021, en Talavera de la Reina, gracias a la colaboración del sacerdote Jorge López Teulón como subdirector de las jornadas.

En 2022 se llevaron a cabo en Zaragoza, gracias a la colaboración de la delegación de la Causa de los Santos del Arzobispado y de la basílica parroquia de Santa Engracia, con la clausura en la basílica de Nuestra Señora del Pilar. El año pasado, en Barcelona, gracias a la colaboración de Hispania Martyr y de la Universidad Abat Oliba del CEU.