Metroprogreso

El Metro de Sevilla es un proyecto de los años 50 del pasado siglo que sigue inconcluso. Algún día alguien con iniciativa publicará una tesis doctoral o un amplio libro en el que se valoren las pérdidas que a la ciudad le generó no contar a su debido tiempo con una red de metro. Sin duda ese ha sido un hecho diferencial que ha ralentizado la convergencia de Sevilla con otras grandes urbes. El metro sí era el progreso, un progreso que se le hurtó a Sevilla durante décadas y que hoy es fácil descubrir en ese súbito incremento del precio de las viviendas y locales ubicados en el trayecto de la línea 3, actualmente en ejecución. Esos precios que les hacen los ojos chiribitas a los mismos vecinos que se manifiestan por las molestias que les están causando las obras.

Reportar un error