Metropolitan se mueve por la ELA en Sevilla con el apoyo de Juan Carlos Unzué

Metropolitan se suma a la lucha contra la ELA con el objetivo de visibilizar la enfermedad y recaudar fondos para su investigación y para la mejora de la calidad de las personas afectadas. De la mano de ConELA, la Confederación Nacional de Entidades ... de Esclerosis Lateral Amiotrófica, y con la participación de Juan Carlos Unzué, Metropolitan movilizará a los socios y socias de todos sus clubes para sumar esfuerzos en esta causa.

Del 10 al 15 de noviembre, celebrará la primera edición de Social MET, una semana en que los clubes Metropolitan y sus diferentes áreas (actividad física, belleza, nutrición, fisioterapia y restauración) organizarán actividades de concienciación y recaudación de fondos, con la participación de representantes de distintas fundaciones locales en favor de la lucha contra la ELA. Entre las iniciativas impulsadas destaca la venta de una edición exclusiva de calcetines solidarios, a través de https://clubmetropolitan.com/social-met, cuyos ingresos se destinarán íntegramente a ConELA.

La Social MET cuenta como embajador con Juan Carlos Unzué, exfutbolista y extécnico y figura imprescindible en la lucha contra la ELA. Desde que hizo pública su enfermedad en 2020, ha dedicado su energía a dar visibilidad a las personas afectadas y a impulsar cambios reales. Su testimonio y su labor incansable han sido clave para la aprobación de la Ley ELA, que garantiza mayor apoyo y recursos, así como para conseguir una dotación económica estatal destinada a la atención y a la investigación de esta enfermedad. Su colaboración en la Social MET, con vídeos y mensajes personalizados, refuerza el compromiso de Metropolitan con una causa que necesita del esfuerzo de todos.

«El futuro para mi es hoy. He sido muy disfrutón, de disfrutar mucho en el día a día, pero ahora si cabe aún tengo más motivos para hacerlo», explica Joan Carlos Unzué, consciente del impacto de esta enfermedad degenerativa. «Cuando empiezas a tener problemas respiratorios derivados de la enfermedad, necesitas como mínimo cuatro personas que te cuiden. Este problema económico condicionaba la decisión final de los enfermos. O sea, aún pudiendo vivir, se sienten obligados a morir», una tendencia que Unzué desea modificar como consecuencia de los cambios legislativos recientes.

Por su parte, Albert Soler, CEO de Metropolitan, destaca el compromiso de la compañía para contribuir a este cambio: «En Metropolitan creemos que el bienestar va mucho más allá del ejercicio físico. Implica también compromiso, empatía y acción social. Por eso, unirnos a la causa de la ELA junto a Juan Carlos Unzué y ConELA es, para nosotros, una forma de poner en movimiento nuestros valores. Queremos que cada socio y cada club se sienta parte de una comunidad que se mueve por los demás y que aporta su energía para mejorar vidas».

Actividades en Sevilla

En Sevilla, durante la semana del 10 al 15 de de noviembre, la Social MET Week, el club Metropolitan de la ciudad, situado en el hotel Hesperia de la calle Eduardo Dato, desarrollará diferentes actividades especiales, todas con una finalidad solidaria, como Jump Rope, Fitness Ballet, Calistenia CrossMet, Muévete Flow, Aquapilates y una ruta Senderista ('Sendero Secreto') por la sierra norte de Sevilla, así como charlas de nutrición enfocadas al antiaging y charla para prevenir la sarcopenia junto al equipo de entrenadores y fisioterapeutas del club. Además, desde el departamento de belleza se ofrecerá un tratamiento especial para aquellas personas que quieran disfrutar de esta experiencia única.

El evento en todas las ciudades tendrá su punto culminante, con una nueva edición de la Saturday MET Live, una jornada de celebración simultánea en nueve ciudades distintas donde Metropolitan está implantada, con actividades, deporte, música y diversión dirigidas a socios, socias, familiares y amigos. En Sevilla este evento tuvo lugar el 25 de mayo con la participación de ConELA, Ayuntamiento de Sevilla, y otras organizaciones de la ciudad.

El Saturday MET-Live 2024 fue todo un éxito, reuniendo a más de 3.000 personas en 10 ciudades en una experiencia única de bienestar, buena energía y conexión. Este año, Metropolitan amplía el espíritu de comunidad que caracteriza al evento, sumando una dimensión de impacto social, y una causa que necesita del esfuerzo de todos: la lucha contra la ELA.

Fundada en Barcelona en 1989, Club Metropolitan es la mayor cadena nacional de centros premium de actividad física, salud y ocio. Con un total de 21 clubes en España y 2 en Francia, Metropolitan ocupa una posición de liderazgo incuestionable en el sector premium, ofreciendo una propuesta de bienestar integral en el entorno exclusivo de sus clubes. (http://www.clubmetropolitan.com).