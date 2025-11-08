Suscríbete a
Tellado clama contra la corrupción del Gobierno de Sánchez: «Caerán todos, incluido el número uno»

solidaridad

Metropolitan se mueve por la ELA en Sevilla con el apoyo de Juan Carlos Unzué

Del 10 al 15 de noviembre, en el club de Sevilla se desarrollarán diferentes actividades especiales como Jump Rope, Fitness Ballet, Calistenia CrossMet, Muévete Flow, Aquapilates y una ruta Senderista, todas con una finalidad solidaria

Andalucía destina de urgencia una partida de 1,8 millones de euros para ayudar a los enfermos de ELA

Juan Carlos Unzué, junto con Albert Soler, CEO de Metropolitan.
Juan Carlos Unzué, junto con Albert Soler, CEO de Metropolitan.

ABC de Sevilla

Metropolitan se suma a la lucha contra la ELA con el objetivo de visibilizar la enfermedad y recaudar fondos para su investigación y para la mejora de la calidad de las personas afectadas. De la mano de ConELA, la Confederación Nacional de Entidades ... de Esclerosis Lateral Amiotrófica, y con la participación de Juan Carlos Unzué, Metropolitan movilizará a los socios y socias de todos sus clubes para sumar esfuerzos en esta causa.

