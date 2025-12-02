La Junta de Andalucía invertirá 25 millones en cinco nuevos trenes para la línea 1 del metro de Sevilla

El Metro de Sevilla podrá mejorar su servicio dentro de dos años gracias a la decisión que su consejo de administración ha tomado este lunes, la adquisición de cinco nuevos trenes para reforzar su flota de vehículos en la línea 1 de la ... ciudad. De esta manera, y una vez lleguen estos nuevos trenes, la oferta de plazas en épocas de máxima demanda como Semana Santa o Feria de Abril será mayor, ya que se podrán disponer más trenes dobles para transportar el masivo desplazamiento de personas en esta época. También podrá mejorar la frecuencia de paso de trenes, otra de las reclamaciones de los viajeros, especialmente en los horarios críticos del día a día, como son las primeras horas de la mañana y entre las 14 y las 16 horas de la tarde.

El consejo de administración de Metro de Sevilla, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía para la construcción y explotación de la Línea 1, ha aprobado por unanimidad la compra de estos cinco nuevos trenes a requerimiento de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, que tutela y supervisa esta concesión de transporte público. La sociedad concesionaria y la Junta concluyen así el proceso de negociación para posibilitar el anticipo de la inversión en el nuevo material móvil por parte de Metro de Sevilla, cuyo contrato de concesión administrativa incluye en su alcance la adquisición del material móvil por parte del concesionario.

La inversión que se llevará a cabo, y que anticipará la sociedad concesionaria, en la compra de los cinco nuevos trenes se ha estimado en 25 millones de euros. Una vez aprobada la operación de compra de estas nuevas unidades, Metro de Sevilla ya trabaja en la formalización del contrato de fabricación y suministro del nuevo material, cuyos plazos contractuales del mercado se mueven en un plazo aproximado de dos años para la entrega de los nuevos trenes y su puesta en marcha dentro de la red.

El plazo aproximado para la entrega y entrada en funcionamiento de los nuevos trenes es de dos años

De esta manera, la línea 1 de Metro de Sevilla dispondrá a finales de 2027 de 26 unidades (por las 21 que tiene actualmente) para llevar a cabo un servicio cuya demanda ha ido creciendo con el paso de los años, sobre todo tras pasar las restricciones de viajeros de la Covid-19 y con la bonificiación llevada a cabo por las administraciones en los billetes de transportes, que reducen el precio de cada viaje en metro. No en vano, antes de las restricciones en los transportes públicos de los años 2020 y 21, el umbral de viajeros anuales de esta única línea del metro hispalense estaba en los 17 millones, un cifra que ya se ha superado ampliamente.

Metro de Sevilla superó los 20 millones de usuarios en 2023, ejercicio que marca el punto de inflexión en la demanda, y elevó su cifra a 22,69 millones de pasajeros el pasado 2024, con un crecimiento del 33% frente al umbral de demanda previo al COVID 19, que se registró en 2019 con 16,99 millones de pasajeros. Este crecimiento tan significativo no se había tenido en cuenta en el contrato de concesión administrativa de la línea 1, por lo que los organismos gestores de este servicio han decidido invertir en la mejora del servicio con la compra de estos nuevos vehículos.

Colas de acceso a la estación de Metro de Plaza de Cuba ABC

Recuerdan desde la sociedad gestora del Metro de Sevilla que desde el año 2010, cuando se aplicó la subida del IVA al transporte, no se ha vuelto a producir un aumento del precio de los títulos de viaje que repercute al usuario, manteniéndose invariable en todo este periodo, con la excepción de los descuentos aplicados desde 2022 en virtud de las bonificaciones promovidas por las administraciones.

Demanda creciente

Esta adquisición de nuevos vehículos llega refrendada por los datos de los últimos meses. El Metro de Sevilla alcanzó durante el primer semestre de 2025 los 12,5 millones de viajeros (12.538.567), ganando un 4,1% de viajeros en estos seis meses y manteniendo así la tendencia alcista de los últimos años. No en vano, durante 2024 fueron 22,6 millones de personas los que se subieron a este medio de transporte, destacando el mes de abril como el mejor en usuarios totales, ya que se registraron entonces 2.638.672 espectadores. Cabe recordar que dicho año la Feria de Sevilla tuvo lugar entre el 14 y el 20 de abril, por lo que gran parte de sus viajeros se concentraron en esa semana.

En el primer semestre de 2025 el Metro de Sevilla tuvo 12,5 millones de viajeros, un 4,1% más que en el mismo período del año anterior

Los datos también reflejan que las líneas que más se usan en la línea 1 de Metro son las de Puerta Jerez, San Bernardo y Nervión, mientras que las que más crecieron en el pasado año fueron las de 1º de Mayo, Olivar de Quintos y el intercambiador modal de San Bernardo, con un crecimiento del 15% respecto a al período anterior.

Sin datos aún completos para 2025, el promedio de viajeros anual durante 2024 se situó de 61.997/usuarios día, frente a los 55.970 de 2023. En las jornadas laborables la media se sitúa en 70.626 usuarios/día, mientras que durante el fin de semana es de 43.631.