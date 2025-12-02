Suscríbete a
La Junta de Andalucía invertirá 25 millones en cinco nuevos trenes para la línea 1 del metro de Sevilla

El consejo de administración aprueba por unanimidad una medida que aumentará la flota hasta las 26 unidades, permitiendo más trenes dobles en Feria y Semana Santa y mayores frecuencias

La Junta de Andalucía ha invertido 1.900 millones de euros en los metros andaluces desde 2019

Afluencia masiva de usuarios en el Metro de Sevilla un día de Feria
Jaime Parejo

El Metro de Sevilla podrá mejorar su servicio dentro de dos años gracias a la decisión que su consejo de administración ha tomado este lunes, la adquisición de cinco nuevos trenes para reforzar su flota de vehículos en la línea 1 de la ... ciudad. De esta manera, y una vez lleguen estos nuevos trenes, la oferta de plazas en épocas de máxima demanda como Semana Santa o Feria de Abril será mayor, ya que se podrán disponer más trenes dobles para transportar el masivo desplazamiento de personas en esta época. También podrá mejorar la frecuencia de paso de trenes, otra de las reclamaciones de los viajeros, especialmente en los horarios críticos del día a día, como son las primeras horas de la mañana y entre las 14 y las 16 horas de la tarde.

