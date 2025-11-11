El anuncio del metro cumple 50 años como el mayor engaño a Sevilla

La del metro de Sevilla es una la historia interminable por excelencia de la capital hispalense que comenzó hace ahora medio siglo, cuando se firmó la ley estatal que daría la cobertura a la obra. No sería hasta 34 años después que la primera ... línea del suburbano sevillano viera la luz, en abril de 2009. Y la siguiente, si se cumplen los plazos establecidos, comenzará a funcionar en 2030, más de dos décadas desde que se inaugurara la única que le precede.

El anteproyecto comenzó a redactarse en 1968 y concluyó un año más tarde. Fue en septiembre de 1972 cuando se aprobó el Plan de la Red para el Ferrocarril Metropolitano de Sevilla por los servicios del Ministerio de Obras Públicas que quedó actualizado en materia económica en 1975, mismo año en el que finalmente fue aprobada la ley. Como recordaba recientemente este periódico ante el aniversario de la firma de Juan Carlos I de la norma, constaba de cinco artículos más cinco disposiciones adicionales por la que el Estado asumía íntegra la financiación de la infraestructura, sin que el Ayuntamiento tuviera que reembolsar la mitad. El Gobierno costearía «obras de explanación, túneles, estaciones y accesos, con sus servicios mecánicos, los edificios de cocheras, talleres y subestaciones y las instalaciones de ventilación e iluminación».

Un año después las obras empezaron a tomar forma en la que se proyectó como línea 1. El primero en ser adjudicado fue el tramo entre La Plata y Gran Plaza. En 1978 fue licitado el que continuaba hasta la Estrella y un año más tarde hasta la Plaza Nueva. Las obras marchaban a buen ritmo, pero el 4 de noviembre de 1981 se observa un hundimiento en el monumento a San Fernando de la Plaza Nueva. Entrando en los ochenta los trabajos sufrieron una sucesión de contratiempos que hizo que se rompiera con el buen ritmo con el que contaban hasta el momento.

Portada de ABC de Sevilla en la que se anuncian el cese definitivo de las obras del metro abc

El parón de los ochenta

A finales de 1981 la estatua de San Fernando de la Plaza Nueva sufrió un hundimiento como consecuencia de las obras. A Puerta Jerez llegaron los problemas al año siguiente, cuando apareció un socavón de 5,3 metros. Este quedó como antecedente al que se vivió 26 años después, que se tragó el quiosco de Puerta Jerez con Almirante Lobo y que provocó que se tuviera que atrasar la inauguración de 2009.

También en el año 82 aparecieron grietas en la estación de Cádiz, como consecuencia de las obras de la estación de San Bernardo, mientras que en el Edificio de la Equitativa (de nuevo en Puerta Jerez) aparecieron grietas a principios del siguiente año. Es ahí cuando se empieza a hablar sobre la posible paralización de las obras del metro, ante el miedo de que pudiera afectar al casco histórico. El PSOE distribuyó carteles con el lema «un túnel sin salida» por toda la ciudad y que resultó en que en 1984 se echara el freno definitivo, cuando la inversión en el suburbano superaba los 5.000 millones de pesetas. Un parón que hizo que la capital hispalense no pudiera ostentar el puesto de tercera ciudad de España con metro y que terminara siendo la quinta.

La esperada línea 1

En 1999 con el impulso de Rojas-Marcos, el pacto entre el PSOE y el Partido Andalucista en el Consistorio propició la reanudación del proyecto. Los estudios de viabilidad para la línea 1, la primera que se acordó de las cuatro que se proyectaron que tendría la red del suburbano. Esta abandonaba la intención inicial de 1975 de que pasar por el casco histórico pero que terminó aprovechando algunos de los túneles del trazado original. En su defecto llegó en 2007 el tranvía, una iniciativa de Monteseirín quien en la época destacó que no iba a ser una alternativa a la línea 2, la que cruzaría el Centro. De hecho las Setas fueron inicialmente bautizadas como 'Metropol' haciendo alusión a que ese punto estaría incluido en el futuro trayecto.

Socavón provocado por las obras del metro en 2008 raúl doblado

Las obras de la que actualmente es la única línea en funcionamiento del metro de Sevilla arrancaron en 2003 y estaba prevista que esos 18 kilómetros se concluyeran en 2006. Más contratiempos, entre ellos el hundimiento del quiosco en Puerta Jerez anteriormente citado, volvieron a retrasar la llegada del metro a Sevilla, que se convirtió en realidad en abril de 2009. Al año de la inauguración de la línea 1, un pasquín socialista anunciaba promesas sobre el futuro del metro tal y como ya sucedió en los ochenta. Este fue por iniciativa del gobierno municipal del momento y en él se detallaba que las líneas 2,3 y 4 comenzarían en 2011. Una promesa fundamentalmente para los vecinos de Sevilla Este que sin embargo nunca llegó.

De una década fue la última pausa en la historia del proyecto del subterráneo, que fue retomado por Juanma Moreno en 2019 y que 50 años después cada vez está más cerca de ser, tal y como se ideó desde el principio, una red. En 2023 se colocó la primera piedra del ramal técnico de la línea 3 del metro, que unirá Pino Montano con el Hospital Valme. Actualmente, en su trazado Norte (que llegará hasta el Prado de San Sebastián) supera el 60% de su ejecución, siendo esta la primera línea en 21 años que se inauguré en 2030. En tramo Sur, por su parte, no alcanzará el Hospital de Valme antes de 2040. Cuatro años antes, en 2036, se prevé que pueda estar inaugurada el trayecto de la línea que lleva hasta Palmas Altas. Se prevé que las obras empiecen una vez esté la Norte. Puestos a esperar será en un lustro como pronto cuando los sevillanos puedan cambiarse de línea.