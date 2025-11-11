Suscríbete a
El anuncio del metro cumple 50 años como el mayor engaño a Sevilla

La ley sobre la construcción y explotación del suburbano hispalense se aprobó en 1975

La primera y única línea actualmente en funcionamiento fue inaugurada después de 34 años de espera

Los tiempos del metro de Sevilla: 21 años para inaugurar una nueva línea

Obras del metro en Puerta Jerez en los ochenta
Cristina Rubio

La del metro de Sevilla es una la historia interminable por excelencia de la capital hispalense que comenzó hace ahora medio siglo, cuando se firmó la ley estatal que daría la cobertura a la obra. No sería hasta 34 años después que la primera ... línea del suburbano sevillano viera la luz, en abril de 2009. Y la siguiente, si se cumplen los plazos establecidos, comenzará a funcionar en 2030, más de dos décadas desde que se inaugurara la única que le precede.

