Suscríbete a
ABC Premium

Mercadona busca mecánicos en Sevilla: sueldos de hasta 2.300 euros y jornada completa

La empresa ofrece un puesto de trabajo en Dos Hermanas a candidatos con conocimientos y habilidades para realizar reparaciones básicas y tareas de mantenimiento general

Amazon busca empleados en Sevilla con sueldos de 1.664 euros al mes y no se exige experiencia

Sevilla alcanza su nivel más alto de empleo y consolida la recuperación económica en 2025

Imagen de camiones de Mercadona
Imagen de camiones de Mercadona Mercadona
Álvaro Galván

Álvaro Galván

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mercadona ha publicado nuevas ofertas de empleo en la provincia de Sevilla como parte de su plan de ampliación de plantilla. La compañía cuenta con vacantes de distintos tipos, no solo para trabajar en supermercados, sino también en otros puestos técnicos y operativos ... en varias localidades de España.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app