Mercadona busca mecánicos en Sevilla: sueldos de hasta 2.300 euros y jornada completa

Mercadona ha publicado nuevas ofertas de empleo en la provincia de Sevilla como parte de su plan de ampliación de plantilla. La compañía cuenta con vacantes de distintos tipos, no solo para trabajar en supermercados, sino también en otros puestos técnicos y operativos ... en varias localidades de España.

Entre las posiciones abiertas, destaca la búsqueda de mecánicos, dentro de su estrategia de reforzar su plantilla en áreas clave. La empresa ofrece sueldos competitivos y jornada completa, buscando perfiles cualificados que contribuyan al correcto funcionamiento de sus instalaciones y servicios.

Esta es la oferta de empleo para mecánicos de Mercadona

Concretamente, Mercadona busca técnicos de mantenimiento para su supermercado en Dos Hermanas, con contrato indefinido y jornada completa de 40 horas semanales distribuidas en 5 días, en un turno fijo de mañana. El puesto consiste en mantener en buen estado tanto las instalaciones como la maquinaria del supermercado, incluyendo la flota de vehículos destinada al reparto a domicilio.

#taller #infotaller #posventa ♬ sonido original - infotaller @infotaller.tv Mercadona busca mecánicos 🚙🔧 La intención es cubrir puestos para el mantenimiento de su flota de vehículos para el reparto a domicilio. Actualmente, Mercadona cuenta con un servicio exclusivo de comercio electrónico implantado en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Alicante. Desde allí, por medio de sus almacenes específicos, se preparan los pedidos y se envían las compras mediante furgonetas de reparto. Sin embargo, otras empresas también han puesto en el objetivo de su punto de mira a los profesionales del taller para engrosar sus filas. Por ejemplo, Iberia no dudó en reclutar mecánicos de coches experimentados para formarlos y atender sus aviones. Incluso un país como Noruega trata de pescar mecánicos cualificados en España. En este caso, Mercadona ofrece un salario inicial de 1.685 euros al mes con progresión hasta los 2.280 euros más complementos de nocturnidad para trabajos de cuarenta horas semanales y turno fijo de noche. La compañía exige dos requisitos: estudios como Técnico en Electromecánica de vehículos automóviles o de maquinaria y tener disponibilidad para viajar durante la formación. - 🔧 ¡Bienvenido a la Comunidad de quienes deciden en el taller! Muchas más noticias y vídeos en: https://www.infotaller.tv Siendo usuario registrado podrás suscribirte gratis a nuestros newsletters (información a la medida) https://www.infotaller.tv/usuarios/registro.html #mecanico

La empresa busca candidatos con conocimientos y habilidades para realizar reparaciones básicas y tareas de mantenimiento general.

¿Qué ofrece Mercadona para este puesto? Formación remunerada.

Proyección laboral dentro de la empresa.

Horario conocido el día 20 del mes anterior.

La retribución mensual bruta va desde 1.685 hasta 2.280 euros, con progresión salarial según la experiencia y desempeño en el puesto.