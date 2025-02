Los mensajes entre Miguel Carcaño y su novia revelan que guardaban un secreto

«Te amo gordito, que descanses; muchos, muchos besos, y que sepas que me debes una jeje, te extraño mi vida». Éste es el mensaje que le envió Rocío, la joven de Camas que mantenía una relación de noviazgo a principios de 2009 con Miguel Carcaño, a éste dos días antes de ser detenido el 13 de febrero por la Policía Nacional por su presunta implicación en la desaparición de Marta del Castillo, quien había sido asesinada por el propio Miguel la noche del 24 de enero. Pero éste es sólo uno de los 'sms' que intercambiaron ambos novios los días previos y posteriores al crimen, que revelan que guardaban un secreto.

Estos mensajes han salido a la luz tras el análisis del teléfono móvil de Miguel Carcaño, prueba pericial encargada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, a petición de la familia de Marta del Castillo. El objetivo de dicha diligencia, como ha dejado claro en reiteradas ocasiones el propio magistrado Álvaro Martín, era conseguir los posicionamientos del móvil de Carcaño la noche del crimen para intentar aportar nuevos datos sobre el paradero de los restos de la joven asesinada.

Sin embargo, el trabajo de Manuel Huerta, CEO de Lazarus, la empresa encargada de realizar dicho análisis tecnológico, ha arrojado seis nuevos posicionamientos, aunque sin concretar ni el día ni la hora. Pero dicho informe, de 138 páginas y nueve anexos, al que ha tenido acceso este periódico, también ha permitido conocer un intercambio de 'sms' entre Carcaño y la que entonces era su novia, Rocío, una menor de edad con cuya familia vivía en Camas.

En perito ha analizado un terminal Motorola U9, un modelo 'pre-smartphone' diseñado en 2007, una tarjeta SIM de prepago y una tarjeta de memoria externa. Esta tarjeta SIM no era la única que usó Carcaño en este terminal. Antes usaba una tarjeta de contrato, pero fue acumulando impagos.

MÁS INFORMACIÓN Pegada de carteles en Sevilla para llamar a la concentración por los 15 años del crimen de Marta

El análisis del terminal, la tarjeta prepago y la memoria desvelan fotos antes no publicadas de Carcaño, como una del día 23 de enero, un día antes del crimen, enseñando un piercing en la lengua; y los mensajes de Rocío. Sólo se han podido rescatar tres mensajes enviados por Carcaño a su novia y los tres posteriores al 9 de febrero. El día 5 fue citado a declarar como testigo por la desaparición de Marta. Y el 13 fue detenido.

Aquí salta la primera incógnita, ¿los borró o tenía otro móvil? El propio perito concluye que la tarjeta SIM y terminal analizados no eran los únicos que usaba Carcaño. El primero de los mensajes de Carcaño al número guardado como 'Gorda nuevo': «Gorda te amo y nunca me voy a cansar de decirlo, además volverte a ver y abrazarte es como si volviera a ver el sol, no hay un segundo que no piense en ti, te amo mi vida, un millón de besos».

Dos días más tarde le respondía: «Gordita, yo también te necesito, cada minuto que pasa es una eternidad, gracias a ti estos momentos tan difícil se sobrellevan más fácil. Eres el sol que me alumbra cada mañana y me hace seguir adelante». El último mensaje cariñoso de Carcaño se produce horas antes de su detención, en la medianoche del día 12.

La deuda

Entre los mensajes recibidos, el perito llama la atención sobre uno del día 13 de enero: «Le recordamos que su saldo deudor es de 182,75 euros. Proceda al pago lo antes posible, para rehabilitar su línea». Eso sí, esta tarjeta SIM era de prepago. Esto es, existía otra tarjeta SIM vinculada al terminal telefónico, aunque no se ha podido analizar. Cabe la posibilidad de que se usaran alternativamente.

El siguiente mensaje que recibe este número de Carcaño es el 8 de febrero de 2009, cuyo único remitente es 'Gorda nuevo' (Rocío): «Piensa que me tienes al lado y que siempre me tendrás. Tenemos que ser fuertes porque dentro de nada estaremos juntos otra vez. Te voy a esperar con los brazos abiertos al máximo, gordo». Los investigadores empezaban a apuntar a Carcaño, a la postre, único condenado por el asesinato de Marta, con quien llegó a mantener una relación sentimental meses antes.

¿Punto cero? ¿Esta gente?

El 10 de febrero le manda los siguientes mensajes: «Te echo muchísimo de menos, nunca me voy a arrepentir del día del Carrefour. Cada día te amo más, gordo. Tus besos me dan fuerza y tus abrazos me hacen sentir que me amas. Te necesito». No se sabe si se refiere a una primera cita o a un lugar clave en el caso. Cerca del poblado chabolista del Vacie, en la capital, existe un supermercado de esta compañía.

El segundo mensaje de ese día era: «Gordo, llama a mamá luego y dile que si mañana puedes venir porque, como ayer fue esta gente al punto cero, pues no sé si podrás venir. Llámala tú, ¿ok? Te amo. Besitos». ¿A quiénes se refiere Rocío cuando dice 'esta gente'? ¿Los policías? ¿Y el punto cero?

El 11 de febrero, a las 0.22 horas, dos días antes de la detención, le escribió: «Te amo, gordito. Que descanses. Muchos muchos besos y que sepas que me debes una jejeje. Te extraño mi vida». Se abre otro interrogante, ¿tiene esa deuda algo que ver con el crimen?.

MÁS INFORMACIÓN El padre de Marta del Castillo reprocha al juez y a la Policía los resultados del informe sobre el móvil de Carcaño

Horas después del día 12 le volvía a escribir para preguntarle cómo había amanecido, lo que da a entender que Miguel estaba durmiendo en otro lugar. Y el último mensaje antes de la detención: «Gordo, estoy loca por que llegue el día 19, tres meses gordito, y cinco días separados se me están haciendo una eternidad. Te extraño taco gordo. Lo eres todo para mí. ¡Te amo! Descansa cielo».

A partir del día 13 de febrero de 2009 sólo aparecen mensajes de texto procedentes del buzón de voz, de Rocío y de otro número asociado al contacto 'mamaíta'.

Cuando Rocío declaró en el juicio aseguró que en la madrugada del 25 de enero Miguel Carcaño le confesó que, tras una discusión, golpeó a la víctima con un cenicero y, una vez ésta estaba en el suelo, entre él y su hermano Francisco Javier Delgado «la golpearon», tras lo cual se deshicieron del cadáver ayudados «de unos más».