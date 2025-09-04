La menor fallecida al caer al vacío en Sevilla intentaba entrar en su casa descolgándose de la azotea con una manguera Las primeras hipótesis apuntan a que la niña no tenía llaves de la vivienda y habría fallecido al romperse la manguera y precipitarse

La menor de once años de edad fallecida la noche de este pasado miércoles al caer desde la cuarta planta de un edificio de viviendas en la avenida de La Montería del distrito Cerro Amate, en Sevilla capital, se habría precipitado al vacío al intentar deslizarse con una manguera desde la azotea para acceder a la terraza de su domicilio familiar, supuestamente al no disponer de las llaves de la vivienda.

Esa es la primera hipótesis en la que trabajaría la Policía Nacional, según ha informado en declaraciones a los medios de comunicación el delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha lamentado esta tragedia.

La menor de edad, cuya caída habría sido presenciada por un vecino que alertó a los servicios de urgencia sobre las 22.30 horas de este pasado miércoles, no disponía de las llaves y «quería acceder al domicilio» familiar desde la azotea del edificio, sirviéndose de una manguera con la que habría intentado deslizarse hasta la terraza del piso, según Pedro Fernández.

Pero «la manguera que había utilizado para ello se rompió, con lo que cayó al vacío desde una cuarta planta«, falleciendo en su caída, según sus palabras. Así, el delegado del Gobierno central ha manifestado que aunque la Policía Nacional mantiene abierta la investigación, las primeras hipótesis apuntan a que la niña »habría intentado deslizarse con una manguera desde la azotea para acceder a la terraza de su domicilio familiar, supuestamente, al no disponer de las llaves de la vivienda«.

Ante este suceso, fueron movilizadas dotaciones del 061, de los Bomberos, de la Policía Nacional y la Policía Local, certificando los facultativos la muerte de la niña.