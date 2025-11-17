Estos son algunos de los memes que ha generado el cartel de la Cabalgata de Reyes 2026

El pasado viernes 14 de noviembre, Fernando Vaquero presentaba el cartel de la famosa Cabalgata de Reyes para este 2026 con todo su deseo. Sin embargo, el pintor no era consciente de la polémica que levantaría su pintura dedicada a su hija.

A ... través de un óleo sobre lienzo, el dibujo muestra a un niño pequeño levantándose con toda la ilusión del mundo el 6 de enero para abrir los regalos. Al lado de la puerta, hay varios peluches, uno de Peppa Pig y otro de Stitch, una túnica de la Macarena y una camiseta del Betis. Por culpa de esta última, la polémica saltó en redes sociales.

A través de varios tweets y comentarios, parte de la sociedad sevillana han mostrado su disconformidad, ya que no se identificaban con el cartel. Para ellos dejar fuera al equipo de sus amores, el Sevilla FC, era una forma de indiferencia hacia ellos.

Memes

Dentro de este descontento general, la población sevillana ha querido crear su propia versión del cartel a través de diferentes fotografías e incluso memes.

De una manera sutil, y con tal de representar a los dos equipos de la ciudad, Sumerio Sevillano, ha querido ponerle una camiseta al niño de Antonio Puerta, emblema del equipo de Nervión. De esta forma ambos conjuntos están representados en el cartel.

Del mismo modo, sin eliminar la camiseta del Betis colgada de la puerta, Francisco Escamilla, añadió al niño una camiseta del Sevilla además de una Europa League a sus hombros. Asimismo, para evitar la polémica entre cofradías también cambió la túnica de la Macarena por un traje de flamenca.

Sin embargo, dentro de la rivalidad Betis-Sevilla, no podían faltar los memes con cachondeo. Alfonso Ramos, le ponía al niño una camiseta de Cole Palmer, para recordarles a los béticos aquella fatídica final de Conference League el pasado 28 de mayo. A su vez, en esta misma fotografía la niña que lleva una camiseta del Sevilla le tiende los brazos, haciendo referencia al agradecimiento de la afición sevillista por haberle arrebatado el sueño europeo a sus rivales.

Siguiendo esta línea, Rafa le pone la camiseta al niño, pero en esta en vez del nombre de Antony o de Isco, está escrito Uropalí 0. Además al fondo, la niña está con los brazos tendidos para consolarle.

Incluso, dentro de estos memes, también podemos observar los despectivos como los de Jaime Nuñez o la cuenta de Todo Betis. En el caso del primer, desde una perspectiva sevillista, el niño coge la camiseta, la tira al suelo y empieza a pisarla como muestra de falta de respeto al conjunto de las trece barras. De otra manera desagradable, la cuenta de Todo Betis explica de una manera irónica que los rojiblancos si están representados, con Peppa Pig, refiriéndose así a ellos como cerdos.

Lejos de la polémica equipos como el Atlético Central, equipo sevillano de Tercera Federación, y la cuenta de espacio que cubre la actualidad deportiva del Insolac Caja 87, conjunto sevillano de baloncesto que disputa la Segunda FEB, le han dado un toque de «wasa» al asunto poniendo sus camisetas y afirmando que con sus equipaciones no habría polémica.

🎁✨ Queridos Reyes Magos…



🧐 Si este año queréis evitar polémicas, mirad bien la puerta antes de dejar los regalos 😅👀



😌 En el Central lo tenemos claro:

Por otro lado, lejos de la polémica deportiva, para los cinéfilos el niño protagonista del cartel les ha recordado al cartel de la película de terror Weapon. Sin embargo, no ha sido un pensamiento aislado ya que mucha gente ha creado otras versiones terroríficas del cartel como del niño chucky de la película Child's Play o Stranger Things.

Si os adelantáis a publicarlo el 1/11 le hubiera pegao más este diseño.

Por desgracia, toda esta polémica ha sobrepasado los límites, hasta tal punto que Fernando Vaquero ha denunciado sentirse víctima de ciberacoso tras recibir insultos, amenazas telefónicas de madrugada en ningún momento se ha pretendido excluir a nadie ni dividir a nadie y que realmente ha querido plasmar un recuerdo de su infancia en el que le regalaron una camiseta del Betis.