La mejor psiquiatra infantil de España: «TikTok es una droga sin sustancia, habría que cerrarla»

Cristina García Bernal advierte del aumento de trastornos mentales en los niños y adolescentes a causa del abuso de las redes sociales

«El 90 por ciento de los menores que atendía en el hospital sufrían bullying y no se abrió ningún protocolo de protección, a pesar de pedirlo»

«El estrés me produjo una depresión de la que aún me estoy recuperando»

Cristina Garcia Bernal, elegida por Doctoralia como la mejor psiquiatra de España
Jesús Álvarez

Cristina García Bernal ha sido elegida por pacientes y colegas que forman parte de la plataforma Doctoralia como la mejor psiquiatra de España. Con sólo 33 años, esta jiennense de Linares formada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y de brillante expediente académico, ... ha logrado un reconocimiento a su trabajo que le llega tras abrir una consulta privada en Sevilla y empezar a trabajar en el Hospital de Día Infanto-Juvenil del Hospital Virgen de la Vega de Salamanca. Advierte contra el abuso de las redes sociales y del aumento de problemas psiquiátricos en menores de edad.

