La mejor psiquiatra infantil de España: «TikTok es una droga sin sustancia, habría que cerrarla»

Cristina García Bernal ha sido elegida por pacientes y colegas que forman parte de la plataforma Doctoralia como la mejor psiquiatra de España. Con sólo 33 años, esta jiennense de Linares formada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y de brillante expediente académico, ... ha logrado un reconocimiento a su trabajo que le llega tras abrir una consulta privada en Sevilla y empezar a trabajar en el Hospital de Día Infanto-Juvenil del Hospital Virgen de la Vega de Salamanca. Advierte contra el abuso de las redes sociales y del aumento de problemas psiquiátricos en menores de edad.

-¿Qué tipos de trastornos mentales son los más frecuentes entre los pacientes que llegan a su hospital?

-Si tuviera que elegir un solo concepto, elegiría «dificultades en la autorregulación emocional». Se ha producido un bum y hay datos que hablan de un aumento del 2.000 por ciento en solicitudes de asistencia de salud mental en menores de edad en los últimos años. La intolerancia a la frustración, la inmediatez, las pantallas, las adicciones, las redes sociales.

-¿Cuál de las redes sociales está causando más trastornos mentales a los menores, en su opinión?

-Destacaría TikTok. Es una droga sin sustancia, deberían cerrarla.

-¿Hay algún trastorno mental que esté creciendo más rápidamente en los últimos años?

-Las atenciones en urgencias de menores con riesgo de suicidio/ autolesiones sin duda, por lo comentado antes, las dificultades en la autorregulación emocional.