«Si un médico te diera una pastilla de los años 80 en lugar de otra más actual y mejor, nadie lo entendería. Pues eso es lo que está pasando con la educación»

Gabriela Delord, profesora de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Universidad de Sevilla, ha sido elegida como una de los tres mejores docentes universitarios de de España de los Premios Educa Abanca, considerados los 'Goya de la Educación'. Delord, que ... nació en Brasil, vino a la Universidad de Sevilla en 2014 a cursar el doctorado en Educación. Tiene una cuenta de Instagram (@gabrieladelord) con más de 17.000 seguidores y ayuda a través de sus publicaciones a poner en marcha su método de innovación educativa, especialmente en la enseñanza de las ciencias. Suele impartir cursos en línea, en especial para Latinoamérica, sobre formación de primaria, secundaria y docencia universitaria, y es una de las formadoras del Programa de Formación e Innovación Docente del Profesorado (FIDOP) de la Universidad de Sevilla, donde imparte el Curso General de Docencia Universitaria dedicado a los docentes noveles.

-¿Cómo valoraría la influencia que tienen la ideologia y la política en el sistema educativo español? No ha habido una sola ley educativa en España que se haya consensuado entre los dos grandes partidos.

Todos somos un poco narcisistas y egocéntricos por naturaleza. Todo el mundo, yo también. Nos gusta ser bien aceptados y valorados. Entonces cada político quiere dejar su sello y necesita cambiar para tener esa sensación de dejar su huella. Pero en realidad no se cambia ni el currículum ni la metodología,sólo detalles como que no se llame más unidad didáctica sino situación de aprendizaje. Son tonterías, detalles, que no cambianla raíz de nuestro problema, que es un currículo que sirva para todos, con contenidos que sean útiles, y con una metodología que sea constructivista, que el alumno pueda construir, porque sin construcción no existe conocimiento. Ningún gobierno, sea de derechas, de izquierdas o de centro derecha, consigue cambiar la educación.

-¿Por qué?

-Porque no saben de educación. No consultan a las personas que deberían consultar y porque exige una inversión de de formación docente y eso es caro.

-¿Los profesores no están bien formados?

No, no están bien formados. Lo están para una enseñanza tradicional pero no para la sociedad actual. Si a medicina cambia todos los años con avances de la ciencia, la educación también debería cambiar porque tiene ciencia. Yo me considero una una científica de la educación porque investigo mucho en esto. Hay un montón de artículos que demuestran que el 80 por ciento del currículum tradicional no es útil para la sociedad y que la enseñanza tradicional no enseña. Si vas a un médico y te receta una pastilla de los años 80 en lugar una más moderna y mejorada científicamente, ¿qué dirías? Si alguien prefiere seguir tomando esa pastilla, con peores resultados que la moderna, no se entendería. Pues con la educación está pasando eso y no se cambia de pastilla. No se usan las mejores. La sociedad prefiere seguir en la zona de confort.

-¿Se siente identificada con la expresión «pedagogía progresista»?

-A mí no me gusta poner rótulos ni etiquetas. A mí me gusta la educación constructivista, la educación en la que los alumnos construyen su propio conocimiento.

-Muchos profesores critican esta pedagogía progresista porque no obtiene resultados ni adquisición de conocimientos sino supuestas destrezas o competencias, que tampoco son tales...

-El problema es que muchos profesores que se dicen innovadores no hacen innovación. Y por eso yo entiendo las críticas que reciben, por ejemplo, alumno protagonista. Para la mayoría de las personas, alumnos protagonistas es lo que hablan en clase y no el alumno protagonista es aquel que construye su conocimiento porque él es protagonista de su conocimiento. Es lo que investiga, lo que reflexiona, lo que comparte, su idea y todo eso. No sé, hay muchas cosas que los profesores que se dicen innovación no hace innovación. Ellos hacen a veces innovación con las nuevas tecnologías, para que el alumno memorice las partes de la planta, pero a través de un juego o a través de una canción. Para mí es lo mismo que una clase magistral, pero con las nuevas tecnologías. Hacer una cosa innovadora o utilizar las nuevas tecnologías para construir algo, para construir un documental, por ejemplo, que el alumno está poniendo su idea, su investigación. Entonces el otro problema es que hay profesores innovadores que se considera innovadores y que no lo hacen.

-Decía Eduardo Punset, que se consideraba un innovador de la tecnología, que había que enseñar entreteniendo. Adquirir conocimientos jugando, o sea, sin esfuerzo para el alumno. ¿Qué opina?

-Quizá fue malinterpretado. Yo creo que hay que enseñar, construir, pero captando la atención, del alumno. Yo no creo que haya que captar la atención de los alumnos bailando o haciendo juegos, yo no lo hago así, sino que con un reto, pero la consecuencia de este reto es que ellos se lo pasan bien. Allí está la clave. No es pasar bien por pasárselo bien. No es jugar por jugar, hay que llegar a tu objetivo, adquirir un conocimiento. Y muchas veces hay juegos y bailoteos y cosas que no llegan a ningún conocimiento.