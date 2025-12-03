El Médico (2)

Salen datos de los certificados de incapacidad laboral del doctor de cabecera de los policías locales que apuntan a un modus operandi predeterminado y sostenido en el tiempo, capaz de garantizar a todo el que lo pidiera un parte para poder faltar al trabajo sin ... necesidad de darse oficialmente de baja. De esta forma, si el colectivo estaba en desacuerdo con los servicios ordenados podía hacer un plante, como así ha ocurrido en numerosas ocasiones. Resulta llamativo que no haya sido hasta ahora, con José Luis Sanz de alcalde, que se haya puesto pie en pared para frenar este presunto fraude laboral. Apunten todos los que tienen alguna responsabilidad 'in vigilando': ponerse de perfil favorece a la corrupción, esa enfermedad tan extendida en España.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión