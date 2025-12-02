No es habitual que una aseguradora aparte a un médico, aunque menos que un facultativo firme la mitad de las bajas de todo un colectivo profesional, y que esas bajas sean masivas en periodos de conflictividad laboral avaladas por su firma. Debería pensar el doctor ... en la posibilidad de que se haya convertido en cooperador necesario del chantaje de los policías y, por tanto, en el fraude a la hacienda pública que conlleva si lo que acredita no se ajusta a la verdad. El asunto se supone digno de un tribunal deontológico, no sea que el galeno haya malinterpretado esa parte del juramento hipocrático que dice: «Lo haré para bien de los enfermos» y haya obviado esa otra que continúa: «apartándome de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción».

