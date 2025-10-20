«La medicina no tiene que basarse en actos de fe, sino en investigación y estudios clínicos»

La Galería ha acogido esta tarde el estreno de un nuevo ciclo de debate del foro Aula Salud ABC, organizado en colaboración con Bidafarma y con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Fundación ECO para la Excelencia y Calidad en la Oncología ... como socios organizativos. En esta nueva entrega, el tema a debatir ha sido el cáncer de próstata, un asunto que tratan día a día los participantes de la jornada, los doctores Jaime Bachiller Burgos, jefe de servicio de Urología de los Hospitales San Juan de Dios del Aljarafe y San Juan de Dios de Sevilla; Manuel Gutiérrez González, urólogo del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz; Francisco Rivera Muñoz, responsable de la Unidad de Próstata del Hospital de Valme y jefe de servicio de Urología en Quirónsalud; José Antonio Sánchez Calzado, jefe de sección de Oncología Radioterápica del Hospital Virgen Macarena de Sevilla y paciente de cáncer de próstata, y Ernesto Sánchez Sánchez, responsable de la Sección de Cáncer de Próstata del Servicio de Urología del Hospital Virgen Macarena.

Moderado por José Antonio Virizuela, jefe de Servicio Oncológico Médico Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, el debate ha arrancado con un planteamiento básico de qué es la próstata, cómo es la enfermedad y sus tratamientos. En ese sentido, el doctor Ernesto Sánchez ha comenzado la explicación definiendo las dos características fundamentales de la próstata: «su localización en la salida de la vejiga y que con los años aumenta de tamaño», añadiendo que el objetivo de los médicos es «distinguir el crecimiento benigno de esta glándula y el cáncer».

Pero, ¿se puede prevenir la enfermedad? «Tiene un componente genético, que sumado a varios factores provocan la enfermedad: la edad, la raza y hereditarios», ha explicado el doctor Rivera. A estos se añaden factores secundarios como alimentación, vida sedentaria, alcohol o tabaco, que se pueden contrarrestar con factores protectores como ejercicio o dieta saludable. «También hay medidas que pueden favorecer un diagnóstico temprano: el cribado y el conocimiento de los factores familiares», ha agregado.

¿Cómo se diagnostica el cáncer de próstata? «En un paciente sin síntomas es verdaderamente un reto», ha reconocido el doctor Gutiérrez, que ha explicado que con la tecnología actual «podemos determinar la ubicación del tumor y su tamaño». «Cuando el cáncer ya está diagnosticado tenemos que enmarcar el paciente con una serie de criterios para conocer su riesgo de supervivencia, estado patológico y tratamiento», ha añadido.

Sobre el tratamiento, el doctor Rivera argumentado que «ahora mismo, el paciente de cáncer de próstata es difícil, con muchas opciones de tratamiento. Por eso es fundamental que vaya a un comité para que entre todos veamos la mejor opción».

El miedo del paciente

Desde el punto de vista del paciente, el doctor Sánchez Sánchez ha confesado que «el cáncer es una experiencia perturbadora, porque te pone en una situación de fragilidad, con todas sus derivaciones: inseguridad, incertidumbre y miedo», recordando que «fue un miedo muy poco operativo. Lo único que pude hacer es ponerme en manos de un buen profesional». Su condición de oncólogo, ha reconocido Sánchez, «hizo que pasara más miedo. Pasé por lo que pasa cualquiera pero con más conocimiento científico».

Bajo la premisa de ponerse en manos de un buen médico, el doctor Sánchez Sánchez ha coincidido que «hay que evitar ser demasiado listos, la medicina y la oncología no tiene que basarse en actos de fe, sino en investigación y estudios clínicos». También estado de acuerdo con esta conclusión el doctor Bachiller: «a veces le damos el poder de decisión al paciente porque tenemos muchos planteamientos de tratamiento. Le decimos que decida su futuro y le damos una responsabilidad sin que tenga ningún tipo de capacidad. Lo que tenemos que hacer es buscar más tiempo para que el paciente se exprese».