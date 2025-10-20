Suscríbete a
«La medicina no tiene que basarse en actos de fe, sino en investigación y estudios clínicos»

La jornada fue la primera de dos ciclos de debates en los que se reflexionará sobre el cáncer de próstata

Juan Antonio Virizuela, Jaime Bachiller, Manuel Gutiérrez, Francisco Rivera, José Antonio Sánchez y Ernesto Sánchez Raúl Doblado

C. Juárez

Sevilla

La Galería ha acogido esta tarde el estreno de un nuevo ciclo de debate del foro Aula Salud ABC, organizado en colaboración con Bidafarma y con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Fundación ECO para la Excelencia y Calidad en la Oncología ... como socios organizativos. En esta nueva entrega, el tema a debatir ha sido el cáncer de próstata, un asunto que tratan día a día los participantes de la jornada, los doctores Jaime Bachiller Burgos, jefe de servicio de Urología de los Hospitales San Juan de Dios del Aljarafe y San Juan de Dios de Sevilla; Manuel Gutiérrez González, urólogo del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz; Francisco Rivera Muñoz, responsable de la Unidad de Próstata del Hospital de Valme y jefe de servicio de Urología en Quirónsalud; José Antonio Sánchez Calzado, jefe de sección de Oncología Radioterápica del Hospital Virgen Macarena de Sevilla y paciente de cáncer de próstata, y Ernesto Sánchez Sánchez, responsable de la Sección de Cáncer de Próstata del Servicio de Urología del Hospital Virgen Macarena.

