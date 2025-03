Una matemática de Sevilla en Montreal: «La gente me pregunta qué hago aquí, a 20 grados bajo cero»

La matemática sevillana Jasone Ramírez-Ayerbe es investigadora en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Université de Montréal. Cursó en la Universidad Hispalense la doble titulación en Matemáticas y Física y en 2024 obtuvo el doctorado en Matemáticas con la distinción cum ... laude. Ha realizado estancias de investigación en la Copenhagen Business School (Dinamarca) y en Cornell Tech (Nueva York, EE. UU.). La investigación por la que ha obtenido el premio SEIO-BBVA junto con los codirectores de su tesis, Emilio Carrillo y Dolores Romero, se centra en la inteligencia artificial explicable (XAI) a través de la optimización matemática, aplicaciones a datos complejos y usos más allá de la clasificación supervisada. Ha publicado artículos en revistas como European Journal of Operational Research y Expert Systems with Applications, y ha presentado su trabajo en numerosas conferencias internacionales. En 2024 fue reconocida como YoungWoman4OR por el foro Euro Wisdom. Jasone, de padre sevillano y madre vasca, estudió en el Colegio Alemán de Sevilla y cursó un grado de piano en el Conservatorio Superior Manuel Castillo. Este domingo cumple 29 años.

-¿Qué es lo que más echa de menos de Sevilla?

-Lo que más echo de menos es mi familia y mis amigos. También echo de menos el clima de la ciudad. Aquí en Montreal, donde llevo unos seis meses, hace en invierno unos 20 grados bajo cero y la verdad es que ha sido duro. También echo de menos el estilo de vida de Sevilla aunque esto supongo que está muy relacionado con el clima. Echo de menos salir a la calle y la forma de comportarse de la gente de Sevilla. También la forma de conectar de la gente, que en Sevilla es más fácil que aquí.

-Estuvo cuatro meses en Nueva York. ¿Cómo le fue allí en ese aspecto?

-Peor. Allí me costó muchísimo más conectar con la gente, más que en Montreal. La gente es mucho más individualista y el trato es mucho más superficial, es complicado profundizar en las relaciones. En Copenhague estuve mejor pero también son más fríos que en Sevilla.

-¿Y la comida?

-Eso siempre la echo de menos, en cualquier sitio del mundo en el que esté. Poder irme de tapas es ya un sueño. Y el jamón no pude traérmelo a Estados Unidos ni a Canadá.

-¿Qué opinión tienes sus compañeros de Estados Unidos, Canadá o Dinamarca de Sevilla? Los que han escuchado hablar de ella...

-Lo que más se conoce de España es Madrid y Barcelona, los equipos de fútbol y el buen tiempo. Hay mucha gente que no conoce Sevilla pero también hay mucha gente en estos países que la ha visitado y lo que me dicen es «¡qué ciudad tan bonita, me podría quedar a vivir aquí!». Ese es el comentario más frecuente. Y el otro comentario más frecuente es «qué hace una sevillana aquí». Imagínese.

Jasone Ramírez-Ayerbe ha colaborado en proyectos aplicando la modelización matemática a la industria y la administración pública. Junto al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), participó en el desarrollo de una herramienta para la detección de empresas innovadoras a partir de la información de sus páginas web, priorizando la precisión y la explicabilidad. Ha desarrollado una herramienta para optimizar la sectorización del espacio aéreo, minimizando medidas como la carga de trabajo de conflicto o de flujo. También formó parte de un equipo que creó una herramienta automática en código abierto para detectar el avance de la corrosión en soportes metálicos de alumbrado urbano.