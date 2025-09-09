Martínez Feria y la demolición de la tribuna del estadio del Betis: «Nos despedimos aquí y nos encontraremos con el nuevo Villamarín»

La imagen del día en la actualidad del Betis está en el Benito Villamarín. Concretamente en la tribuna de Preferencia. Este martes han comenzado en el interior del estadio los trabajos de demolición de la grada. Y en el exterior, los correspondientes a la escalera que une Gol Sur con la tribuna de Preferencia.

Siguiendo los trabajos de demolición se encuentra el director general del Betis, Federico Martínez Feria, que en palabras a los medios oficiales de la entidad ha destacado que «se está cumpliendo la planificación de hace tres años. Estamos culminando la primera etapa. Continuamos con nuestro proyecto, firmes y decididos a realizar la renovación de nuestro estadio. Estamos en la etapa de demolición».

«Dado el entorno urbano en el que se encuentra el estadio hemos seleccionado este sistema de demolición, empezando desde dentro. Haremos el menor impacto posible en las zonas colindantes», ha recordado Federico Martínez Feria, que también se ha referido a lo que significa el derribo de la tribuna desde la perspectiva emotiva.

«Recordaba un partido de Brasil en esta grada... pero tenemos que mirar hacia el futuro. Va a ser el alma de los béticos. Miro hacia el futuro. Nos despedimos aquí y nos encontraremos con el nuevo Villamarín», ha comentado.

